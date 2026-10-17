普發2萬元逕付二讀！藍營拚年底發放 最快一個月後院會表決

賴清德總統宣布最快將於2027年初普發現金1萬元。國民黨立法院黨團再加碼，提出特別條例「普發現金2萬元」，立法院昨（16）日逕付二讀，交付協商，最快約一個月後院會進行三讀程序，力拚年底前完成立法與發放。

儘管在野黨團快馬加鞭推進法案，不過，行政院長卓榮泰昨日晚間出席世界華人工商婦女企管協會晚宴前受訪表示，政府已經排定了AI紅利1萬元的相關預算，他強調，如果立法院在野黨不顧國家財政、敗壞國家的財政，「那大家知道行政院的做法只有一種。」

雖然卓揆並未直接點破這「做法只有一種」是指什麼，但外界根據行政院過往運作，普遍解讀做法可能有提起覆議、聲請釋憲（憲法法庭裁判），或是拒絕執行該筆違憲預算。但這麼一來行政與立法兩院高度對立，恐難以避免。

攸關普發現金2萬元的「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案」，國民黨團昨日院會提案逕付二讀，在藍白人數優勢下，表決通過，交付黨團協商（由國民黨團負責召集）。依立法院議事規則，逕付二讀交付協商後，最快約一個月後可由院會進行三讀程序。國民黨團強調，普發現金2萬元，將力拚於今年底前完成立法與發放，真正落實「還稅於民」。

根據TPOC台灣議題研究中心數據分析，支持國民黨爭取2萬元、認同「還稅於民才合理」的聲量合計高達62.44%，過半民眾展現主流民意。

依行政院主計總處最新預測，2026年度經濟成長率達11.05%，中央銀行更於9月上修至11.48%。並且2027年度總預算高達3兆9,000億元，2026年度中央政府追加預算上看6,000億元。國民黨團認為，各項數據皆顯示政府財政充裕。

國民黨團也說，亮眼的經濟成長數據，不代表每個家庭都能同等感受到經濟果實。面對油電物價頻頻上漲、房價居高不下，沉重的生活成本更導致台灣新生兒出生率日益惡化，這些都是貧富不均加劇的具體表現。有擔當的政府，必須拿出社會資源回饋全民，實質減輕國人的生活壓力。