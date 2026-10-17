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地方支持長者健保補助 綠參選人也相挺

聯合報／ 地方社會中心／連線報導
民進黨彰化縣長參選人陳素月最早拋出六十五歲以上長者免健保費政見。她缺席立法院昨天的表決，遭對手齊轟打假球。圖／取自陳素月臉書
民進黨彰化縣長參選人陳素月最早拋出六十五歲以上長者免健保費政見。她缺席立法院昨天的表決，遭對手齊轟打假球。圖／取自陳素月臉書

立法院昨三讀通過長者健保費將由中央補助，地方政府不分藍綠多表支持，綠營首長也樂觀其成，嘉義縣長翁章梁指出，若經費由中央全額負擔，確實有助減輕地方財政壓力；台南市府也稱，可讓市府有更多資源投入其他弱勢照顧。

目前全國已有超過半數縣市補助長者健保費，今年綠營參選縣市首長者，包括彰化縣的陳素月、台南市的陳亭妃、新竹市的莊競程、桃園市的黃世杰與雲林縣的劉建國等人政見，更都提及長者健保費全免，且未列排富門檻。爭取連任的屏東縣長周春米也提出明年起，補助六十五歲長者健保費等政策。

陳亭妃昨表示，台南市已實施六十五歲以上長者免健保費，未來她會加碼不排富，讓所有長者都享有政府照顧。民進黨桃園市長參選人黃世杰提出六十五歲以上長者健保費全面補助，競辦表示尊重立院修法，他若當選會執行。

陳素月早在今年六月就拋出彰化縣六十五歲以上長者免健保費政見，國民黨對手魏平政及無黨籍的邱建富隨後跟進。不過，昨天立法院表決此議案時陳素月卻缺席，魏、邱兩人齊轟陳素月是在「打假球」。陳素月則未回應。

劉建國說，他支持長者健保費免繳，但地方政府因財劃法修正後財源增加，應自行負擔，不應要求中央埋單。

綠營參選嘉義市長的王美惠說，現行各縣市長者健保費補助標準不一，值得檢討，應兼顧公平與財政負擔。缺席投票的她強調立場與立院民進黨團相同，長者獲得照顧，也要避免財政負擔轉嫁其他世代。

至於目前已補助長者健保費的縣市，嘉義縣長翁章梁說他樂觀其成，惟實際補助資格及實施方式，應以中央正式公布法規及配套措施為準。他指出，此次修法若由中央全額負擔，確實有助減輕地方財政壓力。台南市府同樣表示正面支持，若長者健保費改由中央支應，可讓市府有更多財政空間，擴大及深化對其他弱勢族群與不同社福身分者的照顧。

新北市表示樂觀其成，未來中央新制上路後，市府會配合相關規定辦理，讓更多長輩受到照顧。

桃園市府也強調，政府對經濟弱勢長者的照顧，不應因居住地不同而有差別待遇。

補助 健保 長者 陳素月 翁章梁

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