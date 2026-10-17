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冷眼集／福利算計！AI紅利怎麼用 又是綠能你不能

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
立法院會昨天三讀修正通過攸關老人健保費免費的老人福利法第二十二條，國民黨立委舉標語在議場合照。記者曾原信／攝影
立法院會昨天三讀修正通過攸關老人健保費免費的老人福利法第二十二條，國民黨立委舉標語在議場合照。記者曾原信／攝影

又一項以「ＡＩ紅利」之名發出的福利政策昨天在立院三讀，六十五歲以上長者將排富免健保費。朝野在九合一選前競相政策買票，固然都有可議之處，但民進黨挾著中央執政，只有自己提出的紅利才是福國利民，在野黨提出的一律是毀憲亂政，顯然更加邏輯錯亂。

民眾顯然不陌生，一模一樣的劇情在先前普發現金時就演過了。當在野黨喊普發現金時，賴清德總統稱不如補助台電，完全沒必要；民進黨台北市長參選人沈伯洋也說這是「共產黨的招，先窮台，再統一」。換成賴政府普發現金時卻出現完全相反論述。

行政院長卓榮泰昨天也急跳腳，再度批評普發兩萬逕付二讀是敗壞國家財政。前後對照下，結論很清楚，只要民進黨當下反對，那就是「阿共的陰謀」、「不顧國家財政」；只要民進黨主張的通通「福國利民」。朝野共推福國利民法案本是全民之福，一旦成了為選票開支票，政策是否務實、能否落實，已非政治人物最在意的事。朝野都清楚，法案能不能執行是一回事，能否在選前搶到「替人民爭取」話語權，才是關鍵。

長者免健保費又是一例，賴政府自知這回「放紅利」的話語權被在野黨搶先一步，只好再使出抹黑舊招。衛福部長石崇良跳出來恐嚇全民，指恐引發世代不公、排擠社福預算，萬萬不可；至於為什麼補助健保費不屬於「ＡＩ紅利」範疇，全無交代。

卓揆昨晚加碼將砲口對準在野黨，發言內容千篇一律，無視憲法、藐視法律等；卻都沒回答到一個簡單的核心問題，為何連社福政策都是「綠能你不能」？

賴政府從普發現金、少子女化新戰略、軍公教加薪，到一波波的國旅補助與文化幣擴大，這些政策被包裝成「大福利時代」，與台灣經濟榮景相唱和，在在暗示只要票投民進黨，政府就會為人民的生活創造小確幸，和選舉掛鉤的政治算計再清楚不過。

但在一般民眾看來，哪些項目才稱得上是「ＡＩ紅利」，竟只能由民進黨認定，代表多數民意的國會完全被無視；卓揆口中的那句「行政院的做法只有一種」，不僅坐實了賴政府的對抗執政風格，也又一次自證了「民主、民主，民進黨作主」的諷刺。

普發現金 毀憲 AI 健保費 經濟發展

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