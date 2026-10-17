65歲長者免健保費 衛福部：每人一年多付3,000元

藍白聯手通過修正老人福利法，衛福部長石崇良批評，此舉恐加重年輕世代負擔，未來每人一年要多付3,000元，並質疑是否還有更多「違章建築」干擾運作，強調健保需要穩定制度。

石崇良強調，經過試算，若將補助經費轉嫁給15至64歲主要健保付費人口，平均每人一年將增加3,000多元；如果改由政府稅收支付，則等於讓納稅家庭共同承擔，平均每戶每年增加8,000多元。

石崇良也提醒，前述這兩項數字，是不同財源安排下的估算，並非已確定向民眾加收的費用。

衛福部社保司長張鈺旋表示，全台約485萬名長者中，約403萬人符合立院通過法案的資格，占比高達83%。初估政府每年需編列約400億元補助，2029年將增至444億元，2049年更達629億元，恐嚴重排擠其他社福及公共建設預算。