65歲長者免健保費立院三讀 政院表遺憾：將採合法合憲因應作為

趕在重陽節（18日）前，立院修法送長者免健保大禮。立法院會昨（16）日三讀通過，修正《老人福利法》第22條條文，65歲以上且綜合所得稅率未達20%的長者，將由中央全額補助健保費。

此次修法，將現行各縣市補助門檻不一的作法，改為由中央補助全額健保費且全國一致。主計總處初估，依據衛福部先前試算，這項老人健保補助所需經費約388億元，403萬人受惠。

不過，儘管立院已三讀立法，但行政院長卓榮泰表示，已向立法院長韓國瑜表達，修法涉及《憲法》第70條及《預算法》第91條，應先經兩院院長討論，但立法院仍完成三讀，行政院對此感到遺憾。行政院發言人李慧芝表示，行政院收到法案後，將邀集專家學者研議，並在憲法賦予的職權範圍內，採取合法合憲的因應作為。

攸關長者免健保的《老人福利法》修法早在2024年5月就已進入立法院審查程序，民眾黨團、國民黨團將《老人福利法》部分條文修正草案送至社福衛環委員會，當年6月完成初審；後續進行黨團協商後無共識，決議交由立法院長韓國瑜再召集協商。

立法院長韓國瑜昨日再度召集黨團協商，在朝野仍未有共識下，由於該案已逾協商冷凍期，韓國瑜宣布依議事規則處理，法案進入院會表決。最終在國民黨、民眾黨的人數優勢下，以60票贊成、39票反對，通過三讀修法。

《老人福利法》第22條修正，明定老人或其法定扶養義務人，經稅捐稽徵機關核定最近一年綜合所得總額合計未達申報標準，或綜合所得稅率未達20%者，長者健保費由中央主管機關全額補助，相關補助的對象、項目、基準及其他相關事項辦法，由中央主管機關訂定。

民眾黨團表示，此次修法，老人健保給付僅占明年總預算3兆9,000億元的1%，財源並未造成困難；此次修法建立全國一致的標準，可降低三明治世代的經濟負擔。

主計總處初估，依據衛福部先前試算，以每名長者每月補助826元計算，修法後每年增加支出約388億元。