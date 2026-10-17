聽新聞
0:00 / 0:00

65歲長者免健保費立院三讀 政院表遺憾：將採合法合憲因應作為

經濟日報／ 記者歐芯萌余弦妙／台北報導
趕在重陽節（18日）前，立院修法送長者免健保大禮。聯合報系資料照
趕在重陽節（18日）前，立院修法送長者免健保大禮。聯合報系資料照

趕在重陽節（18日）前，立院修法送長者健保大禮。立法院會昨（16）日三讀通過，修正《老人福利法》第22條條文，65歲以上且綜合所得稅率未達20%的長者，將由中央全額補助健保費

此次修法，將現行各縣市補助門檻不一的作法，改為由中央補助全額健保費且全國一致。主計總處初估，依據衛福部先前試算，這項老人健保補助所需經費約388億元，403萬人受惠。

不過，儘管立院已三讀立法，但行政院長卓榮泰表示，已向立法院長韓國瑜表達，修法涉及《憲法》第70條及《預算法》第91條，應先經兩院院長討論，但立法院仍完成三讀，行政院對此感到遺憾。行政院發言人李慧芝表示，行政院收到法案後，將邀集專家學者研議，並在憲法賦予的職權範圍內，採取合法合憲的因應作為。

攸關長者免健保的《老人福利法》修法早在2024年5月就已進入立法院審查程序，民眾黨團、國民黨團將《老人福利法》部分條文修正草案送至社福衛環委員會，當年6月完成初審；後續進行黨團協商後無共識，決議交由立法院長韓國瑜再召集協商。

立法院長韓國瑜昨日再度召集黨團協商，在朝野仍未有共識下，由於該案已逾協商冷凍期，韓國瑜宣布依議事規則處理，法案進入院會表決。最終在國民黨、民眾黨的人數優勢下，以60票贊成、39票反對，通過三讀修法。

《老人福利法》第22條修正，明定老人或其法定扶養義務人，經稅捐稽徵機關核定最近一年綜合所得總額合計未達申報標準，或綜合所得稅率未達20%者，長者健保費由中央主管機關全額補助，相關補助的對象、項目、基準及其他相關事項辦法，由中央主管機關訂定。

民眾黨團表示，此次修法，老人健保給付僅占明年總預算3兆9,000億元的1%，財源並未造成困難；此次修法建立全國一致的標準，可降低三明治世代的經濟負擔。

主計總處初估，依據衛福部先前試算，以每名長者每月補助826元計算，修法後每年增加支出約388億元。

健保費 長者 健保

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

立院三讀修正老人福利法 綜所稅率未達20%老人健保費中央補助

老人健保費全額補助三讀 政院估每年增支近400億元、恐加重世代負擔

藍白聯手通過65歲長者免健保費 沈伯洋等參選縣市長10綠委缺席表決

老人健保費補助修法三讀通過…2024年曾闖關 因未達共識暫緩審議

相關新聞

滿65歲免健保費修法…卓揆轟違憲 綠營不同調

藍白趕在重陽節前送大禮，昨在立法院會聯手三讀修正通過老人福利法第廿二條，讓六十五歲以上、所得稅率級距未達百分之廿的長者免繳健保費，由中央機關補助。民眾黨團估超過四百萬人受惠，以每名長者每月補助八二六元計算，每年增加支出約近三六○至三八○億元。

冷眼集／福利算計！AI紅利怎麼用 又是綠能你不能

又一項以「ＡＩ紅利」之名發出的福利政策昨天在立院三讀，六十五歲以上長者將排富免健保費。朝野在九合一選前競相政策買票，固然都有可議之處，但民進黨挾著中央執政，只有自己提出的紅利才是福國利民，在野黨提出的一律是毀憲亂政，顯然更加邏輯錯亂。

65歲長者免健保費立院三讀 政院表遺憾：將採合法合憲因應作為

趕在重陽節（18日）前，立院修法送長者免健保大禮。立法院會昨（16）日三讀通過，修正《老人福利法》第22條條文，65歲以上且綜合所得稅率未達20%的長者，將由中央全額補助健保費。

65歲長者免健保費 衛福部：每人一年多付3,000元

藍白聯手通過修正老人福利法，衛福部長石崇良批評，此舉恐加重年輕世代負擔，未來每人一年要多付3,000元，並質疑是否還有更多「違章建築」干擾運作，強調健保需要穩定制度。

普發2萬元逕付二讀！藍營拚年底發放 最快一個月後院會表決

賴清德總統宣布最快將於2027年初普發現金1萬元。國民黨立法院黨團再加碼，提出特別條例「普發現金2萬元」，立法院昨（16）日逕付二讀，交付協商，最快約一個月後院會進行三讀程序，力拚年底前完成立法與發放。

長者健保補助 專家促優先補助經濟弱勢

立法院昨三讀通過「老人福利法」修正案，六十五歲以上、所得稅率未達百分之廿長者將免繳健保費，引發七大醫界團體批評，修法恐將數百億元財務負擔轉嫁青壯世代，破壞健保「量能付費、風險分攤」原則，更排擠醫護加薪、新藥給付等資源，呼籲行政院提覆議。社福總盟痛批，選前修法是「假排富、真撒幣」的政治綁架。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。