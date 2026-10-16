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「甩巴掌事件」遭影射與劉建國感情糾紛 雲林當事女議員今發聲明

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
針對最近部分媒體報導及網路惡意的不實連結，雲林縣議員蔡孟真（中）昨天出面痛斥有心人以潑髒水方式抹黑抹黃破壞選風，並嚴重影響其家庭和生活，將提出控告。記者蔡維斌／攝影
針對最近部分媒體報導及網路惡意的不實連結，雲林縣議員蔡孟真（中）昨天出面痛斥有心人以潑髒水方式抹黑抹黃破壞選風，並嚴重影響其家庭和生活，將提出控告。記者蔡維斌／攝影

民進黨雲林縣議員張庭綺日前自爆遭同黨民代掌摑、圍堵及挑釁等，近日又傳出宣傳車及助理遭人挑釁、逼車。有週刊影射與雲林縣長參選人劉建國的感情糾紛有關。遭指動手的雲林縣議員蔡孟真昨否認動手，強調雙方雖有口角，但與感情無關。張庭綺今天下午透過臉書表示，「我選擇理性，但不代表可以容忍傷害」，盼回歸事實釐清真相；受任律師強調已保全相關事證，保留民、刑事法律追訴權，呼籲停止霸凌、惡意挑釁及跟蹤騷擾。

張庭綺今年5月底曾在臉書揭露，遭同黨女民代搧巴掌，還被嗆「見一次打一次」；議會開議期間，又遭同黨男性民代圍堵。近期再傳出宣傳車及助理遭人挑釁、逼車，張庭綺因而向警方申請隨扈保護。相關事件引發外界關注，周刊報導更影射與民進黨雲林縣長參選人劉建國的感情糾紛有關。

蔡孟真昨天針對相關報導出面說明，否認曾對張庭綺動手，表示雙方確實發生口角，但與感情問題無關，發生原因是對方在日本時，提及她的婚姻、家庭及小孩狀況，且惡意抹黑，盼黨部調查清楚。

張庭綺今天在臉書以「我的立場，始終如一」為題發表聲明，對於民進黨成立專案調查小組，並由古坑鄉長林慧如擔任召集人，她予以尊重，盼調查依公平、公正、客觀原則釐清真相，在結果出爐前不隨意臆測，也不希望未經查證的言論成為傷害彼此的工具。她強調，尊重制度不代表沒有立場，選擇理性也不代表可以容忍傷害。

張庭綺受任律師也提出三點聲明，表示張庭綺目前將專注地方服務與選務，選舉期間不再針對相關爭議進行口水評論，但對過去遭受的言語恐嚇、職場霸凌，以及出訪期間所受身體與精神侵害等情事，已完成相關事證保全，並保留一切民、刑事法律追訴權。

律師並呼籲外界勿憑空臆測、渲染事件或對相關當事人惡意謾罵，若有侵權言論，將依法採取相應措施。聲明最後指出，張庭綺並非為了激化對立，也不需要任何人道歉，只希望霸凌、惡意挑釁及跟蹤騷擾行為立即停止，讓民意代表能在安全、乾淨的環境中專心問政、服務民眾。

民進黨雲林縣議員張庭綺日前自爆遭同黨民代掌摑、圍堵及挑釁等，近日又傳出宣傳車及助理遭人挑釁、逼車，她今再透過臉書發出聲明。記者陳雅玲／翻攝
民進黨雲林縣議員張庭綺日前自爆遭同黨民代掌摑、圍堵及挑釁等，近日又傳出宣傳車及助理遭人挑釁、逼車，她今再透過臉書發出聲明。記者陳雅玲／翻攝

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