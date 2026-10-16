65歲老人健保免費、普發現金逕付二讀 卓揆痛批韓國瑜放任帶頭違憲

立法院今天三讀修正通過「老人福利法」，由中央全額補助弱勢老人健保費，行政院長卓榮泰不滿表示，這將增加政府每年400億元預算，更會造成青壯族群的世代不公。他抨擊立法院長韓國瑜無視憲法、藐視法律，更放任在野黨帶頭違憲。

對於在野推動將普發現金二萬元逕付二讀，卓榮泰更揚言，在野黨敗壞國家的財政，「行政院的做法只有一種」。

立法院院會今天三讀修正通過「老人福利法」第22條條文，未來近一年綜合所得未達申報標準、或綜所稅稅率未達20%的相對經濟弱勢65歲以上老人，由中央主管機關補助全額健保費。此外，攸關普發現金二萬的「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案也抽出逕付二讀。

卓榮泰晚間出席「世界華人工商婦女企管協會」活動受訪指出，長者的照顧與福利，一直是政府重要的施政目標。然而公共政策，尤其是社福相關的經費預算，政府在編定的時候都希望達到「不違憲、不違法、不舉債，也不排擠」的原則。

卓揆指出，全民健保具有自助、互助的精神，並兼顧量能付費的原則。現行制度政府對於長者的照顧，針對低收、中低收，以及特定的弱勢長者，70歲以上，都由政府編列預算全額補助，每一年是12.2億元左右；至於65到69歲的長者，則是由地方政府依其財政能力來分別照顧。

他指出，如果照今天「老人福利法」這樣強行修正，以後政府每一年要增加約400億元預算。而隨著高齡化的增加，以後每一個年度增加的速度會非常的大，將會讓所有負擔健保的青壯族群負擔更大，造成世代的更不公平；同時，也勢必會影響政府的預算，排擠其他的社福、其他的公共服務，相當不宜。

卓榮泰強調，今天早上在立法院，他親自親口對韓國瑜表示，請他務必遵守憲法第70條以及預算法第91條的精神跟規定。預算法第91條明文寫著，立法委員所提的法律案，如果大幅的增加歲出，必須先徵詢行政院意見，指出彌補資金之財源，必要的時候要同時進行修法。立法院在過去兩年多來，從來不去按照憲法及預算法的精神，所以對於今天仍然強行通過，完全不來徵詢行政院。

他進一步強調，他要求韓國瑜，這個徵詢是「院長與院長之間正式的協商」，非常遺憾韓國瑜無視於憲法，也藐視整個法律，更放任所有在野黨的委員帶頭違憲，所以行政院表達最大的遺憾，也最強烈的抗議。

對於立院將普發兩萬元逕付二讀，卓榮泰強調，政府已經排定了AI紅利一萬元的相關的預算，不會造成排擠，也沒有舉債，是政府依財政能力所編定。如果在野黨完全不顧國家的財政，是在敗壞國家的財政，大家知道「行政院的做法只有一種」。