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藍白修法擴大長者健保補助 高市府：恐排擠社福、衝擊健保財務

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
立法院會三讀通過「老人福利法」第22條修正案，65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費。聯合報系資料照
立法院會三讀通過「老人福利法」第22條修正案，65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費。聯合報系資料照

立法院今在藍白聯手下，三讀通過「老人福利法」第22條修正案，未來65歲以上長者，只要綜合所得稅稅率未達20%，健保費就由中央政府全額埋單。高市社會局表示，修法放寬長者健保費補助門檻，但擴大補助恐衝擊健保財務，是否排擠其他社福資源，也都還待釐清。

藍白兩黨2024年就提出老人福利法修正草案，主張由中央政府負擔符合所得條件65歲以上長者健保費，減輕銀髮族經濟負擔，歷經立法院審議，今三讀闖關成功，讓符合資格的長者未來不必再自行繳納健保費。

根據三讀條文，65歲以上長者或其法定扶養義務人，經稅捐稽徵機關核定，最近一年綜合所得總額合計未達申報標準，或綜合所得稅稅率未達20%者，健保費由中央主管機關全額補助。至於補助對象、項目、基準及相關細節，將由中央另訂辦法。

現行老人福利法規定，長者或其法定扶養義務人無力負擔健保費、部分負擔或健保未涵蓋的醫療費用時，由地方政府提供補助，這次修法改以所得稅級距作為補助門檻，並將符合資格者的健保費轉由中央負擔，補助範圍擴大。

高市社會局回應，立法院修法通過讓綜所稅率未達20%的65歲以上長者，可以獲得健保費補助，條件比高雄現行規定更寬鬆，健保制度必須兼顧財務穩定，才能長期提供民眾醫療保障，未來擴大補助後，會對健保財務造成多大影響，以及財源籌措是否排擠國家其他社會福利資源，都還有待釐清。

健保 長者 立法院 高雄

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