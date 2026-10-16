陸生比捏頭手勢稱「小小賴清德拿下」遭驅逐 陳以信批處分過當：讓台灣民主蒙羞

大陸交換生王姓男子利用視角錯位，營造捏住賴清德總統的頭部，在網上發文要把「小小賴清德拿下」，移民署今下午表示，下午3時將該男驅逐出境，依法廢止入境許可5年。國民黨文傳會主委陳以信晚間表示，大陸交換生隔空捏賴清德頭部的影片確實不妥，但竟因此遭驅逐出境，還被禁止5年入境，處分是否過當，令人質疑。

王姓男子在網路發布賴總統出席「台灣橋樑計畫」閉幕式的側錄影片，利用拍攝角度，製造出隔空捏住賴總統頭部的錯位畫面，發文揚言要把「小小賴清德拿下」。移民署表示，依法完成調查，並會商教育部及大陸委員會等機關意見，王男不當行為違背對等尊嚴原則並引發社會紛擾，下午3時將他驅逐出境，並依法廢止入境許可5年。

陳以信諷刺，民進黨天天批評中共箝制言論自由，現在卻連大學生隔空捏一下賴總統的頭都受不了，難道民進黨政府比中共還不能容忍批評領導人？

陳以信自嘲，「我每天都在批評賴清德，照這個標準，我是不是也該被驅逐出境？」民主國家的總統本來就該接受批評與嘲諷。台灣驕傲的民主自由，竟然自由到連總統的頭都不能隔空捏一下。

陳以信批評，陸委會以「違背對等尊嚴」作為處分理由，是自我貶低台灣民主應有的高度。他反問，難道賴總統的面子，比台灣民主的面子還重要？陸委會的作法，不僅讓人質疑民進黨政府的民主尺度，更讓台灣引以為傲的民主自由蒙羞，實在讓台灣民主汗顏。