陸生發文「捏賴總統頭」遭驅逐出境 藍委批雙標：言論自由去哪了

大陸交換生王姓男子用視覺錯位，製造捏住賴清德總統的頭部的照片，在網上發文要把「小小賴清德拿下」，遭移民署驅逐出境，依法廢止入境許可5年。國民黨立委林沛祥說，民進黨高喊的「百分之百言論自由」到哪了，他不認同任何威脅言論，但不能將是否具實質危險的恐嚇還是讓總統不高興的政治嘲諷混為一談，民進黨人賺紅錢可以，留學生開玩笑不行？

王男於網路發布賴總統出席「台灣橋樑計畫」閉幕式的側錄影片，利用拍攝角度，製造出隔空捏住賴總統頭部的錯位畫面，發文揚言要把「小小賴清德拿下」。移民署表示，依法完成調查，並會商教育部及大陸委員會等機關意見，王男不當行為違背對等尊嚴原則並引發社會紛擾，下午3時將他驅逐出境，並依法廢止入境許可5年。

林沛祥說，必須要說，請問民進黨政府，過去高喊的「百分之百言論自由」到底去哪裡了？難道現在台灣的言論自由，還要看你拿哪一本護照、開誰的玩笑嗎？

林沛祥表示，一個大陸交換生，利用拍攝角度，開了總統一個玩笑，政府就祭出驅逐出境、5年不得入境的處分。他強調，他不認同任何威脅性的言論，但賴卓政府也應該說清楚，這到底是具有實質危險的恐嚇，還是讓總統不高興的政治嘲諷？兩者不能混為一談。

林沛祥質疑，民進黨相關人士涉及中國大陸商業往來，政府可以說依法處理；結果一個留學生開開玩笑，就要上綱到國家尊嚴？難道民進黨人賺紅錢可以，留學生開玩笑不行？

林沛祥提到，這讓他想到「動物農莊」那句經典名言：「所有動物一律平等，但有些動物比其他動物更平等。」他奉勸民進黨政府，總統的尊嚴當然應該受到尊重，但國家的民主法治，更應該受到尊重。他也相信，真正有自信的民主政府，不會因為一張錯位照片，就讓言論自由跟著出境。

國民黨立委林沛祥。聯合報系資料照