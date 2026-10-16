立院三讀老人福利法將排富補助健保費 翁章梁：有助減輕地方壓力

嘉義縣財政困難，目前尚未推動老人健保費全額補助，立法院今天三讀「老人福利法」部分條文修正草案，針對綜合所得稅率未達20%的65歲以上長者，健保費由中央補助，嘉義縣長翁章梁樂觀其成，若經費由中央全額負擔，確實有助減輕地方財政壓力。

翁章梁說，照顧長者是政府重要責任，對於立法院三讀通過老人福利法修正案，由中央全額補助最近一年綜合所得未達申報標準，或綜合所得稅適用稅率未達20%的65歲以上長者健保費，樂觀其成，惟實際補助資格及實施方式，仍應以中央正式公布法規及配套措施為準。

翁章梁指出，縣府評估若全面補助嘉義縣65歲以上長者健保費，每年約需11至12億元經費，考量地方財政負擔，今年10月起先針對65至69歲中低收入戶長者實施補助，補足弱勢群體社會福利。此次修法若由中央全額負擔，確實有助減輕地方財政壓力。

無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡說，她主張65歲以上全額補助，縣府應主動實施65歲以上老人「不分所得級距」健保補助。今年國家總預算是歷年最高，感謝立法院，讓嘉義縣長者感受國家紅利，也讓她的政見提前實現，如果當選後，會朝向不分所得級距的方向實施。