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長者健保費將由中央補助 邱臣遠：竹北22萬人口「這群人」最有感

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
邱臣遠表示，從提案到三讀，民眾黨始終以務實政策回應民生需求，這次修法不只是送給全國長輩的重陽節禮物，更是替年輕家庭減壓。圖／邱臣遠團隊提供
邱臣遠表示，從提案到三讀，民眾黨始終以務實政策回應民生需求，這次修法不只是送給全國長輩的重陽節禮物，更是替年輕家庭減壓。圖／邱臣遠團隊提供

立法院今三讀通過「老人福利法」修正案，65歲以上符合所得條件長者，健保費將由中央全額補助。竹北市長參選人邱臣遠表示，法案歷經2年多推動終於完成立法，不僅是重陽節送給長輩的大禮，也能減輕竹北「三明治世代」扶養壓力。

邱臣遠指出，此案由民眾黨於2024年5月17日提出修法，歷經2年多推動，最終在藍白合作下完成立法。竹北人口已突破22萬，是全台最年輕的城市之一，許多在竹科工作的家庭在竹北落地生根、養育下一代，也逐步把父母接到身邊就近照顧，這些家庭的長輩健保多半依附在子女名下，健保費也落在年輕一代身上。

邱臣遠表示，此次修法由中央扛起責任，正好回應竹北典型家庭樣貌。竹北年輕家庭普遍面臨房貸、房租、育兒及生活開銷等多重壓力，同時還要替退休父母繳納健保費。以月薪4萬元、雙親健保均依附同一名子女為例，符合補助資格後，每月最多可減少1244元眷屬健保費，一年可減輕1萬4928元負擔。

他說，對夾在父母與孩子之間的「三明治世代」而言，這筆錢雖不算龐大，卻是每個月都能實際感受到的支持，也能直接減輕青壯世代的扶養壓力。

邱臣遠強調，中央補足健保費，是長輩照顧的「基本盤」，但一座城市是否真正友善長者，關鍵仍在日常生活中的照顧網絡。未來竹北將持續在社區關懷據點、共餐、健康促進及交通接送等面向補強，讓長輩能在竹北安心老、快樂老。

邱臣遠表示，從提案到三讀，民眾黨始終以務實政策回應民生需求，這次修法不只是送給全國長輩的重陽節禮物，更是替年輕家庭減壓；讓長輩安心、讓青年減壓，就是政策最好的成果，也是他對竹北市民的承諾。

邱臣遠表示，從提案到三讀，民眾黨始終以務實政策回應民生需求，這次修法不只是送給全國長輩的重陽節禮物，更是替年輕家庭減壓。圖／邱臣遠團隊提供
邱臣遠表示，從提案到三讀，民眾黨始終以務實政策回應民生需求，這次修法不只是送給全國長輩的重陽節禮物，更是替年輕家庭減壓。圖／邱臣遠團隊提供

健保費 邱臣遠 竹北 民眾黨 立法院

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