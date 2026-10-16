立院三讀修正《老人福利法》 符合條件65歲長者免健保費

趕在重陽節前，在野黨積極修法送長者免健保大禮。立法院會16日三讀通過，修正《老人福利法》第22條條文，未來65歲以上且綜合所得稅率未達20%的長者，一律免繳健保費。此次修法，將現行各縣市補助門檻不一的作法，改為由中央補助全額健保費且全國一致。

此前，立法院民眾黨團、國民黨團早於2024年，將《老人福利法》部分條文修正草案送至社福衛環委員會，草案於該年6月13日完成初審，後續委員會於6月27日先行黨團協商，但朝野無共識。爾後，立法院長韓國瑜16日上午再度召集黨團協商，仍未能達成共識。

由於該案已超過一個月的協商冷凍期，韓國瑜宣布依議事規則處理，法案進入院會表決。最終在野黨挾人數優勢，60票贊成、39票反對，通過修法。

現行《老人福利法》第22條規定，老人或其法定扶養義務人就老人參加全民健康保險之保險費、部分負擔費用或保險給付未涵蓋之醫療費用無力負擔者，直轄市、縣（市）主管機關應予補助。

三讀條文明定，老人或其法定扶養義務人就老人參加全民健康保險保險費，經稅捐稽徵機關核定其最近一年綜合所得總額合計未達申報標準，或綜合所得稅稅率未達20%者，由中央主管機關全額補助。前項補助的對象、項目、基準及其他相關事項辦法，由中央主管機關訂定。

民眾黨團表示，此次修法，老人健保給付僅占明年總預算——新台幣3兆9千億元的1%，財源並未造成困難；以每名長者每月補助新台幣826元計算，修法後每年總增加支出約近390億元。此次修法建立全國一致的標準，可降低三明治世代的經濟負擔。

醫師出身的民進黨立委王正旭反應，對於此次修法，醫界表達反對，原因是全民健保有非常重要的原則，就是「量能負擔」。65歲以上、所得稅率級距未達20%的標準，至少要補助403萬人，醫界擔心破壞健保公平性，若讓行之有年的健保功虧一簣，最後受害還是全民。

衛福部長石崇良則強調，天下沒有白吃的午餐，經過試算，若將補助經費轉嫁給15至64歲主要健保付費人口，平均每人一年將增加3,000多元；如果改由政府稅收支付，則等於讓納稅家庭共同承擔，平均每戶每年增加8,000多元。

石崇良也提醒，前述這兩項數字，是不同財源安排下的估算，並非已確定向民眾加收的費用。