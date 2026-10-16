藍白聯手通過65歲長者免健保費 新北市府稱樂觀其成：讓更多長輩受到照顧

立法院藍白聯手三讀通過「老人福利法」第22條修正案，針對65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費。新北市府表示，目前新北市針對所得稅率5%以下65歲以上長者，已有健保費補助措施，也樂見立法院透過修法，減輕長輩的經濟負擔，未來中央新制上路後，市府會配合相關規定辦理，讓更多長輩受到照顧。

新北社會局統計，新北市針對綜所稅率未達5%，且投保於第三、六類的民眾，由市府全額代繳健保，其他類別則依年齡發給每年3324元至2萬元不等之定額補助款，估計一年新北市府要負擔約15億元的經費。

社會局表示， 若依老人福利法修法針對綜所稅稅率未達20%的65歲以上長者健保費，由中央財源支應並擴大補助，新北樂觀其成，未來中央新制上路後，市府會配合相關規定辦理，讓更多長輩受到照顧。