樂見中央補助長者健保費 台南市府：受惠人數擴大增至36萬人

立法院今天三讀通過老人福利法修正案，綜合所得未達申報標準或綜所稅率未達20%的長者，健保費將由中央補助。台南市政府對此表示正面支持，認為由中央承擔全國一致性的福利責任，有助減輕地方財政負擔，讓市府將更多資源投入其他弱勢族群照顧。市府估計，若中央全面推動，台南受惠長者將由目前約32萬人增加至約36萬人。

台南市府指出，台南市自2023年7月起辦理老人健保費補助，對象為設籍台南市滿1年的65歲以上長者，或55歲以上原住民長者，並須符合最近一年綜合所得總額未達申報標準，或綜合所得稅率未超過5%的條件；長者若由納稅義務人申報為受扶養人，也須符合相關所得條件。

市府表示，台南現行補助的所得稅率門檻為5%，相較中央此次修法訂定的未達20%標準更嚴格。若中央政策上路，符合資格的長者人數可望增加約4萬人，不僅擴大長者健保費照顧範圍，也有助地方政府重新配置社福資源。

市府指出，社會福利經費具有排擠效應，市府向來高度重視社會福利，每年社福預算占總預算21%以上，為六都之首。若長者健保費改由中央支應，可釋出原由地方負擔的經費，讓市府有更多財政空間，擴大及深化對其他弱勢族群與不同社福身分者的照顧。