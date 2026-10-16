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立院下周審查NCC人事 許宇甄表態嚴審：絕不放任綠友友過關
針對立法院下周將聯席審查通傳會（NCC）委員被提名人，國民黨立院黨團書記長許宇甄今日表示，國民黨團將秉持嚴格審查的態度，全面檢視被提名人的專業能力、政治立場及過往言行，確認是否具備公正、中立、獨立行使職權的能力。
許宇甄指出，NCC是獨立機關，不是執政黨的附隨組織，更不能淪為政治打手。國民黨團絕不允許只會聽命於民進黨、配合執政黨政治操作的「綠友友」進入NCC，侵蝕媒體自主與新聞自由。
許宇甄強調，NCC委員的任命攸關台灣新聞自由與民主監督，國民黨團將嚴格把關，要求被提名人清楚說明如何維持政治中立、保障新聞自由。國民黨團絕不放水，全力捍衛新聞自由，政治中立原則。
本次提名名單包括台北市政府法務局前局長、現任長慧法律事務所主持律師袁秀慧為委員並為主委，國立中山大學行銷傳播管理研究所專任教授蕭蘋為委員並為副主委。NCC前委員王怡惠、國立陽明交通大學電機工程學系暨研究所專任副教授游家牧、國立暨南國際大學東南亞學系教授張春炎、威律法律事務所合署律師張克豪、NCC技監陳春木等則為委員被提名人。
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