立院下周審查NCC人事 許宇甄表態嚴審：絕不放任綠友友過關

大陸交換生王姓男子用視覺錯位，製造捏住賴清德總統的頭部的照片，在網上發文要把「小小賴清德拿下」，遭移民署驅逐出境，依法廢止入境許可5年。國民黨立委林沛祥說，民進黨高喊的「百分之百言論自由」到哪了，他不認同任何威脅言論，但不能將是否具實質危險的恐嚇還是讓總統不高興的政治嘲諷混為一談，民進黨人賺紅錢可以，留學生開玩笑不行？

2026-10-16 18:38