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65歲長者排富補助健保費 民進黨團：在野黨不能把帳單丟給政院

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照

立法院今天三讀「老人福利法」第22條修正案，由中央全額補助綜所稅率未達20%長者的健保費民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，現行各縣市對長者的健保保費補助不一，確實值得檢討，但由中央統一補助，以年齡區分確實有違公平公義原則，造成世代不公，且長期而言，恐得增加保費或稅負。

莊瑞雄指出，今天上午朝野協商衛福部就已經表示，此次修法將增加388億元支出，在野黨主導修法卻未提出錢從哪裡來，實在很不負責任，國會多數可以決定表決結果，但不能把財政責任也一起表決掉，不能宣布福利時掌聲自己收，問到財源，就把帳單丟給行政院

莊瑞雄說，爭取人民福利是共同目標，但必須尊重行政與立法的權責分工，行政院要整體考量收入、支出與施政順序，立法院的責任則是審查與監督，在野黨不能每次只挑一項加碼，最後卻要求行政院保證整本預算都付得出來。

對於在野黨從未來帳戶、普發現金兩萬元，到老農等政策加碼，動輒以「AI紅利」作為財源說法，莊瑞雄質疑，同一筆AI紅利，哪能支應一項又一項的福利承諾，不能只靠一句AI紅利帶過。

莊瑞雄表示，65歲以上長者的所得稅率低，不一定代表經濟困難，補助資格應充分考量實際經濟能力，優先協助有需要的家庭，公平不能只停在健保費帳單上，超高齡社會下的長輩還需要長照服務、預防保健、及健保醫療照護等。

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