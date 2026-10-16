藍白聯手通過老人健保免費 中市府：比中市現行補助範圍更大

立法院國民黨與民眾黨團今天聯手，三讀通過老人福利法修正案，65歲以上、所得稅率未達20%的長者免繳健保費。台中市原本也有推行老人健保免費，不過僅所得稅率未達5%的長者享有，市府指出新法可將補助範圍從原先的八成提高到九成三，還能減少地方負擔。

台中市2019年恢復老人健保補助，補助對象為65歲以上或55歲以上原住民，設籍台中市滿1年，且最近1年綜合所得總額合計未達申報標準，或綜合所得稅率在5%以下；每人每月最高補助上限826元。

中市社會局指出，若按照立院三讀通過的條文，新法的補助範圍比現行台中的補助範圍更大，目前台中約有八成的65歲以上長者符合補助資格，按照新法的20%稅率估算，將提高到93%長者都符合補助條件。

社會局補充，按照2027年人口推算與綜合稅率5%補助標準，市府今年已經編列明年度31億元老人健保補助預算；若以20%為補助標準，所需預算約37億元，不過新法規定這部分經費由中央主管機關全額補助，若真的實施反而可以幫市府減輕數十億元負擔。