老人有條件免健保費三讀 民眾黨團：完成柯文哲政見

立法院會今天三讀修正通過老人福利法第22條條文，老人健保費有條件由中央補助。對此民眾黨團表示，黨團成功兌現創黨主席柯文哲2024年所提政見，但民進黨參選縣市首長的立委卻不敢投票表態，這是欺騙選民。

台灣民眾黨立法院黨團昨晚在立法院議場前守夜，拚在重陽節前三讀修正老人福利法第22條條文。今天立法院會國民黨及民眾黨挾人數優勢，修正通過藍白共提再修正動議，明定近1年綜合所得未達申報標準或綜所稅稅率未達20%的相對經濟弱勢長輩，由中央主管機關補助全額健保費。

根據財政部公布今年度累進稅率，綜合所得淨額新台幣61萬0001元至138萬元者適用稅率為12%，綜合所得淨額為138萬1元至277萬元者適用稅率為20%；意即年所得淨額在138萬元以下的65歲以上老人，未來健保費皆由中央政府補助。

會後民眾黨透過新聞稿表示，人口老化不分藍綠白，長者福利也不該分顏色；台灣民眾黨認為醫療平權是普世價值，不應有地域之別、不該有貧縣富市的差異，全台一致有中央補助65歲以上長者基礎健保費。

民眾黨團表示，柯文哲擔任台北市長期間，即編列預算補助65歲以上長者（原住民族55歲以上）健保費；後續許多縣市跟進，但仍有部分財政不佳、高齡人口多的縣市無力負擔。2024年柯文哲競選總統時，也開出「65歲以上老人健保費全面補助」政見，對此民眾黨團說，「2026我們做到了」。

民眾黨團表示，今年地方大選，許多縣市首長參選人開出「老人健保免費」支票。但民進黨要參選縣市首長的立委，雖然對外喊支持，進入院會卻不敢投票表態，「根本是含混怠惰欺騙選民」。

時代力量今天透過新聞稿指出，依據人口推估，中央每年將增加近400億元支出，到2049年更可能增加到約630億元，龐大的長期財政承諾，國民黨與民眾黨卻急著通過這張每年將近400億元的選舉支票，卻連財源都沒有交代，讓全民替選舉買單，嚴重惡化世代分配不公。

時代力量呼籲，立法院必須重新檢討缺乏實質排富及財源規劃的補貼制度，行政院也應完整評估這次修法對財政及世代分配的衝擊，並提出必要的後續處理。