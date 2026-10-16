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傅崐萁等提修法未滿6歲兒童免健保費 立院付委審查
國民黨立委傅崐萁、蘇清泉等17人提案修正兒少權法部分條文，增列未滿6歲兒童健保費，由中央主管機關全額補助。全案立法院會今天交付社福及衛環委員會審查。
傅崐萁、蘇清泉等17名立委提案指出，面臨少子女化及家庭育兒負擔加重等問題，為保障兒童健康權益、減輕家庭育兒經濟負擔，政府有強化兒童醫療及健康支持措施的必要，因此提出「兒童及少年福利與權益保障法」部分條文修正草案。
草案在兒少權法第27條條文內新增規定，未滿6歲兒童的全民健康保險保險費，由中央主管機關全額補助。
立法院今天上午召開院會，在處理報告事項時，朝野黨團無異議，將此案交付社會福利及衛生環境委員會審查。
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