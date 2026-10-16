老人健保補助中央埋單 桃市府稱助益財政穩定：樂見全國推動

立法院院會今天三讀修正通過「老人福利法」第22條條文，未來近一年綜合所得未達申報標準、或綜所稅稅率未達20%的相對經濟弱勢65歲以上老人，由中央主管機關補助全額健保費；桃園市政府表示，修法對市府財政穩定及資源配置大有助益，樂觀其成。

桃園市政府表示，政府對經濟弱勢長者的照顧不應因居住地不同而有差別待遇，市府態度始終一致，只要是好的福利政策，都希望中央能夠推動至全國。

桃園目前針對65歲以上、綜合所得稅率未達20%的長者有健保補助，每人每月826元，今年補助預算已達25億9500萬元，隨高齡化趨勢及健保費逐年調高，市庫負擔也慢慢增加。

桃市府表示，如能修法改由中央辦理，對市府財政的穩定及資源配置大有助益，樂觀其成。