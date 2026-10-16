快訊

中選會審定候選資格 六都市長23人全過關、10名議員參選人不符規定

必要性降低？川普11月亞洲行恐跳過日本 專家揭東京背後焦慮

中職／總冠軍賽首次「龍象爭霸」明開打 雙方32人名單揭曉

普發2萬今逕付二讀 陳以信：全民共享AI紅利、力拚年底入帳

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

普發現金2萬元相關條例草案今日在立法院會逕付二讀。國民黨文傳會主委陳以信表示，國民黨周三中常會正式宣示全力推動全民普發現金2萬元，國民黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案」，並成功逕付二讀，展現說到做到的決心，全力推動後續立法程序，力拚年底前讓全民領到2萬元，讓AI經濟紅利真正走進每一個家庭。

陳以信表示，受惠於AI、半導體及資通訊產業蓬勃發展，今年台灣經濟成長率預估突破11%。根據財政部最新統計，今年前9月全國稅收實徵淨額高達3兆5714億元，較去年同期增加7004億元，年增率24.4%。其中證券交易稅增加3077億元、營利事業所得稅增加1853億元、營業稅增加1203億元。短短9個月政府稅收就比去年同期增加7千億元，政府憑什麼只會慶祝經濟成長，卻不願讓人民分享經濟成果？

陳以信表示，現在台灣經濟最大的問題，就是「高科技笑哈哈，傳統產業苦哈哈；政府稅收大豐收，人民生活卻苦哈哈」，AI產業賺得盆滿缽滿，傳統產業卻面臨經營困境。政府稅收不斷創高，勞工薪水卻追不上物價；政府高喊經濟成長，老百姓卻還在為房貸、房租與生活開銷傷透腦筋。經濟成長如果只有政府有感、科技業有感，廣大人民卻無感，這樣的經濟紅利就是分配不公。

陳以信表示，國民黨主張政府應全面盤點新增歲入、歲計賸餘及可用財源，優先檢討不必要的政策支出，妥善籌措普發兩萬元所需約4700億元經費。這筆經濟紅利不是政府的恩賜，而是全體企業、勞工與人民共同打拚的成果。人民創造的財富，就應該優先回饋人民，不能成為政府填補錯誤政策財務黑洞的提款機。

陳以信指出，根據TPOC台灣議題研究中心10月9日公布的網路聲量分析，支持爭取2萬元及認同「還稅於民才合理」的相關聲量合計62.4%。若納入不滿政府僅發一萬元的討論，合計達82.4%。這些數據雖非民意支持度調查，卻顯示普發兩萬元已引發高度網路討論，民進黨政府不能視而不見。

陳以信質疑，既然民進黨政府已規劃明年普發1萬元，為何不能正面討論今年普發兩萬元的可行性？國民黨不是只有喊口號，周三中常會正式宣示，周五立院黨團立即推動法案逕付二讀，就是要以具體立法行動實現政策主張。

陳以信最後強調，「AI紅利不能只留在科技園區，政府稅收不能只留在國庫裡」，國民黨將持續推動特別條例完成立法，力拚年底普發2萬元。他呼籲朝野共同討論財源與執行方案，讓全民共享經濟成長成果，讓台灣人民辛苦打拚一整年，年底真正感受到經濟繁榮帶來的實質回饋。

陳以信 普發現金 特別條例

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

普發現金2萬逕付二讀 國民黨團：力拚今年底前完成立法發放

普發2萬為何須舉債 財長：中央新增稅收僅2500億

拚春節前普發1萬！賴總統喊話朝野速審總預算 蔡其昌曝加碼可能性

影／藍拚選前普發2萬...政院給軟釘子：籲兩院拉同把弓 促春節前發1萬

相關新聞

藍白聯手通過65歲長者免健保費 沈伯洋等參選縣市長10綠委缺席表決

為趕在重陽節前送出福利，藍白今日於立法院會聯手三讀通過「老人福利法」第22條修正案，65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費。值得注意的是，因通過的是民生法案，議場中代表民進黨參選縣市長的綠委沈伯洋、蘇巧慧、陳亭妃、賴瑞隆、何欣純、陳素月、陳瑩、劉建國、王美惠、蔡易餘等皆缺席未投票，另綠委陳冠廷、李柏毅也缺席表決。

普發現金2萬立院逕付二讀 沈伯洋等10參選縣市長綠委未投票

年底地方大選進入倒數，在野黨力拚闖關多項民生法案。國民黨團今天在院會將攸關普發現金2萬元的「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案抽出逕付二讀，最快一個月後搶在地方大選前，力拚法案在院會二、三讀闖關。

【重磅快評】沒有最傲慢只有更傲慢 僑委會的無字天書

沒想到，徐佳青請辭，僑委會的傲慢卻沒有跟著消失。僑委會15日送到立法院的相關書面資料，內容竟然只有寥寥數行，大部分空白，堪稱「無字天書」。行政機關如此不懂得尊重國會，難道認為只要玩弄文字遊戲，就可以把監督擋在門外？

否認有賴總統壓力 賴惠員3度鞠躬道歉：選舉倒數占版面 非常不安

台北101董事長賈永婕日前到立院財政委員會備詢，民進黨籍召委賴惠員「建議」穿得要純樸遭炎上。賴惠員今上午在民進黨籍立委林月琴、張雅琳陪同出面3次鞠躬道歉，表示溝通上的不良造成誤解，深感抱歉，在選舉倒數，占掉這麼多版面，「我其實是非常不安的。」

台積電要「美國製造」的理由 不該是部長說的貼近市場

經濟部長龔明鑫為台積電赴美投資提出一套頗具現代感的解釋：美國是全球最重要的市場，尤其在人工智慧（AI）等新興產業與高階產品領域，掌握著最前沿的需求與技術。台積電到美國投資，不僅可以更了解客戶，也能與當地供應鏈建立更緊密的關係，進一步掌握市場變化。 但產業競爭的現實，從來不是這麼簡單。

普發現金2萬逕付二讀 國民黨團：力拚今年底前完成立法發放

國民黨立院黨團表示，黨團今日於院會正式提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，主張普發現金2萬元，並成功逕付二讀，將力拚於今年底前完成立法與發放，真正落實「還稅於民」，將全民拚經濟的果實歸還國人；同時在貧富差距日益擴大、傳統產業勞工辛苦度日之際，為基層民眾帶來一場及時雨，接住台灣的每一個人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。