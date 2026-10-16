普發2萬今逕付二讀 陳以信：全民共享AI紅利、力拚年底入帳

普發現金2萬元相關條例草案今日在立法院會逕付二讀。國民黨文傳會主委陳以信表示，國民黨周三中常會正式宣示全力推動全民普發現金2萬元，國民黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案」，並成功逕付二讀，展現說到做到的決心，全力推動後續立法程序，力拚年底前讓全民領到2萬元，讓AI經濟紅利真正走進每一個家庭。

陳以信表示，受惠於AI、半導體及資通訊產業蓬勃發展，今年台灣經濟成長率預估突破11%。根據財政部最新統計，今年前9月全國稅收實徵淨額高達3兆5714億元，較去年同期增加7004億元，年增率24.4%。其中證券交易稅增加3077億元、營利事業所得稅增加1853億元、營業稅增加1203億元。短短9個月政府稅收就比去年同期增加7千億元，政府憑什麼只會慶祝經濟成長，卻不願讓人民分享經濟成果？

陳以信表示，現在台灣經濟最大的問題，就是「高科技笑哈哈，傳統產業苦哈哈；政府稅收大豐收，人民生活卻苦哈哈」，AI產業賺得盆滿缽滿，傳統產業卻面臨經營困境。政府稅收不斷創高，勞工薪水卻追不上物價；政府高喊經濟成長，老百姓卻還在為房貸、房租與生活開銷傷透腦筋。經濟成長如果只有政府有感、科技業有感，廣大人民卻無感，這樣的經濟紅利就是分配不公。

陳以信表示，國民黨主張政府應全面盤點新增歲入、歲計賸餘及可用財源，優先檢討不必要的政策支出，妥善籌措普發兩萬元所需約4700億元經費。這筆經濟紅利不是政府的恩賜，而是全體企業、勞工與人民共同打拚的成果。人民創造的財富，就應該優先回饋人民，不能成為政府填補錯誤政策財務黑洞的提款機。

陳以信指出，根據TPOC台灣議題研究中心10月9日公布的網路聲量分析，支持爭取2萬元及認同「還稅於民才合理」的相關聲量合計62.4%。若納入不滿政府僅發一萬元的討論，合計達82.4%。這些數據雖非民意支持度調查，卻顯示普發兩萬元已引發高度網路討論，民進黨政府不能視而不見。

陳以信質疑，既然民進黨政府已規劃明年普發1萬元，為何不能正面討論今年普發兩萬元的可行性？國民黨不是只有喊口號，周三中常會正式宣示，周五立院黨團立即推動法案逕付二讀，就是要以具體立法行動實現政策主張。

陳以信最後強調，「AI紅利不能只留在科技園區，政府稅收不能只留在國庫裡」，國民黨將持續推動特別條例完成立法，力拚年底普發2萬元。他呼籲朝野共同討論財源與執行方案，讓全民共享經濟成長成果，讓台灣人民辛苦打拚一整年，年底真正感受到經濟繁榮帶來的實質回饋。