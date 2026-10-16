普發現金2萬逕付二讀 國民黨團：力拚今年底前完成立法發放

國民黨立院黨團表示，黨團今日於院會正式提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，主張普發現金2萬元，並成功逕付二讀，將力拚於今年底前完成立法與發放，真正落實「還稅於民」，將全民拚經濟的果實歸還國人；同時在貧富差距日益擴大、傳統產業勞工辛苦度日之際，為基層民眾帶來一場及時雨，接住台灣的每一個人。

國民黨團表示，根據TPOC台灣議題研究中心於10月9日公布的最新網路聲量分析，再次證明「普發2萬元」絕非政治口號，而是人民對公平正義與還稅於民的真實期盼。數據顯示，支持國民黨爭取2萬元、認同「還稅於民才合理」的聲量合計高達62.44%；若再計入認為「只發1萬元太少，執政黨根本收割」的20.05%，顯示對政府僅發放1萬元表達不滿、支持加碼或認同相關主張的比例，合計高達82.49%，主流民意已清晰展現。

國民黨團表示，近年台灣經濟持續成長，尤其在人工智慧（AI）、半導體及資通訊等產業快速發展下，帶動出口、投資及整體經濟規模大幅擴張。依行政院主計總處最新預測，115年度經濟成長率達11.05%，中央銀行更於9月上修至11.48%。

國民黨團說明，明（116）年度中央政府總預算高達3兆9千億元，今年度中央政府追加預算上看6000億元。各項數據皆顯示政府財政充裕、滿手現金，執政黨絕不能再以「沒有預算」為由，惡意杯葛民生法案。

國民黨團指出，亮眼的經濟成長數據，並不代表每一個家庭都能同等感受到經濟果實。面對油電物價頻頻上漲、房價居高不下，沉重的生活成本更導致台灣新生兒出生率日益惡化，這些都是貧富不均加劇的具體表現。

國民黨團表示，一個有擔當、有作為的政府，就必須拿出社會資源回饋全民，實質減輕國人的生活壓力、提振一般家庭的消費能力，讓國家資源真正回到最需要的國人身上。

國民黨團強調，今日法案逕付二讀只是「還稅於民」的第一步，公開呼籲民進黨政府，切勿為了反對而反對、惡意杯葛國民黨團版的「普發現金二萬元」草案。這是改善貧富差距、落實公平正義、力挺台灣基層的具體行動；既然政府有意在明年編列預算發放一萬元，就不應為德不卒。黨團強烈要求，要發現金，就發2萬元，且今年底前就發。