快訊

中選會審定候選資格 六都市長23人全過關、10名議員參選人不符規定

必要性降低？川普11月亞洲行恐跳過日本 專家揭東京背後焦慮

中職／總冠軍賽首次「龍象爭霸」明開打 雙方32人名單揭曉

聽新聞
0:00 / 0:00

立法院三讀老人免健保費修法 嘉市府樂見 已編5億明年補助待檢討排富

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉市議會9月通過市府預算65歲以上長輩健保費10月起補助，圖為活躍老化活動。圖／嘉市府提供
嘉市議會9月通過市府預算65歲以上長輩健保費10月起補助，圖為活躍老化活動。圖／嘉市府提供

老人健保費補助制度出現中央、地方不同調！立法院今天三讀通過「老人福利法」修正草案，針對所得稅率未達20%的65歲以上長者，由中央補助健保費。不過，國民黨執政嘉義市，9月才經議會臨時會通過擴大補助65歲以上長輩，每人每月健保費全額補助，且未設排富門檻，並追加1億600萬元預算試辦3個月。市府明年也編列5億多元老人健保費補助預算，中央修法通過後，地方是否跟進設置排富條件，成為後續預算審議焦點。

嘉市府9月提出擴大老人健保費補助方案，經議會臨時會通過後，自10月起試辦3個月，補助對象擴大至65歲以上長者，符合資格者每人每月健保費由市府補助。市府並在明年度總預算中編列5億多元，規劃持續推動老人健保費補助政策。

不過，立法院三讀通過的修法設有所得條件，補助對象為所得稅率未達20%的65歲以上長者，與嘉義市目前不設排富門檻的做法有所不同。換言之，中央修法後的補助資格較有條件限制，嘉義市現行方案則採取較寬鬆的補助方式。

嘉市府社會處對中央完成修法表示樂見，並指出，嘉義市已從10月起實施65歲以上長者健保費補助試辦計畫，預計試辦3個月後檢討執行成效，再作為後續政策調整的參考。

至於明年度編列的5億多元補助預算，市府目前仍未設排富門檻。但在中央已建立全國一致性補助規範的情況下，地方是否應比照中央標準，或繼續維持現行不排富的補助方式，市府仍將進一步研議。

社會處表示，後續將評估中央法規與地方現行政策的銜接方式，研議是否遵循中央規定、採取較寬鬆補助條件，或維持原有制度。由於明年度總預算尚待市議會審議，相關補助資格及執行方式，預料也將成為議員討論的重點。

嘉市老人健保費補助政策已先行試辦，明年是否繼續維持65歲以上長者不分所得全額補助，仍有待市府進一步評估及議會審議。中央與地方補助條件如何銜接，以及市府如何兼顧長者福利與財政負擔，將是後續政策的重要觀察方向。

嘉市議會9月通過市府預算65歲以上長輩健保費10月起補助，圖為活躍老化活動。圖／嘉市府提供
嘉市議會9月通過市府預算65歲以上長輩健保費10月起補助，圖為活躍老化活動。圖／嘉市府提供

健保費 補助 老人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

立院三讀修正老人福利法 綜所稅率未達20%老人健保費中央補助

民眾黨推長者免健保闖關三讀 衛福部不挺：應考量世代正義、國家財政

藍白拚立法院會排審長者免健保費 綠：財源要講清楚

民眾黨團議場門口守夜排隊 拚排審長者免健保費

相關新聞

藍白聯手通過65歲長者免健保費 沈伯洋等參選縣市長10綠委缺席表決

為趕在重陽節前送出福利，藍白今日於立法院會聯手三讀通過「老人福利法」第22條修正案，65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費。值得注意的是，因通過的是民生法案，議場中代表民進黨參選縣市長的綠委沈伯洋、蘇巧慧、陳亭妃、賴瑞隆、何欣純、陳素月、陳瑩、劉建國、王美惠、蔡易餘等皆缺席未投票，另綠委陳冠廷、李柏毅也缺席表決。

普發現金2萬立院逕付二讀 沈伯洋等10參選縣市長綠委未投票

年底地方大選進入倒數，在野黨力拚闖關多項民生法案。國民黨團今天在院會將攸關普發現金2萬元的「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案抽出逕付二讀，最快一個月後搶在地方大選前，力拚法案在院會二、三讀闖關。

普發2萬今逕付二讀 陳以信：全民共享AI紅利、力拚年底入帳

普發現金2萬元相關條例草案今日在立法院會逕付二讀。國民黨文傳會主委陳以信表示，國民黨周三中常會正式宣示全力推動全民普發現金2萬元，國民黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案」，並成功逕付二讀，展現說到做到的決心，全力推動後續立法程序，力拚年底前讓全民領到2萬元，讓AI經濟紅利真正走進每一個家庭。

台積電要「美國製造」的理由 不該是部長說的貼近市場

經濟部長龔明鑫為台積電赴美投資提出一套頗具現代感的解釋：美國是全球最重要的市場，尤其在人工智慧（AI）等新興產業與高階產品領域，掌握著最前沿的需求與技術。台積電到美國投資，不僅可以更了解客戶，也能與當地供應鏈建立更緊密的關係，進一步掌握市場變化。 但產業競爭的現實，從來不是這麼簡單。

普發現金2萬逕付二讀 國民黨團：力拚今年底前完成立法發放

國民黨立院黨團表示，黨團今日於院會正式提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，主張普發現金2萬元，並成功逕付二讀，將力拚於今年底前完成立法與發放，真正落實「還稅於民」，將全民拚經濟的果實歸還國人；同時在貧富差距日益擴大、傳統產業勞工辛苦度日之際，為基層民眾帶來一場及時雨，接住台灣的每一個人。

北市都更門檻75%降到50%「全國最低」 蔣萬安：人力將增105人

台北市長蔣萬安今公布都更新政，「7599」專案放寬到「5099」。台北市長蔣萬安下午受訪表示，都更門檻從從75%降到50%，目前是全國最低，為了加速審查，市府人力將增加一倍，預期是105人，北市1200多公頃都更地區將直接受惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。