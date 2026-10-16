立法院三讀老人免健保費修法 嘉市府樂見 已編5億明年補助待檢討排富

老人健保費補助制度出現中央、地方不同調！立法院今天三讀通過「老人福利法」修正草案，針對所得稅率未達20%的65歲以上長者，由中央補助健保費。不過，國民黨執政嘉義市，9月才經議會臨時會通過擴大補助65歲以上長輩，每人每月健保費全額補助，且未設排富門檻，並追加1億600萬元預算試辦3個月。市府明年也編列5億多元老人健保費補助預算，中央修法通過後，地方是否跟進設置排富條件，成為後續預算審議焦點。

嘉市府9月提出擴大老人健保費補助方案，經議會臨時會通過後，自10月起試辦3個月，補助對象擴大至65歲以上長者，符合資格者每人每月健保費由市府補助。市府並在明年度總預算中編列5億多元，規劃持續推動老人健保費補助政策。

不過，立法院三讀通過的修法設有所得條件，補助對象為所得稅率未達20%的65歲以上長者，與嘉義市目前不設排富門檻的做法有所不同。換言之，中央修法後的補助資格較有條件限制，嘉義市現行方案則採取較寬鬆的補助方式。

嘉市府社會處對中央完成修法表示樂見，並指出，嘉義市已從10月起實施65歲以上長者健保費補助試辦計畫，預計試辦3個月後檢討執行成效，再作為後續政策調整的參考。

至於明年度編列的5億多元補助預算，市府目前仍未設排富門檻。但在中央已建立全國一致性補助規範的情況下，地方是否應比照中央標準，或繼續維持現行不排富的補助方式，市府仍將進一步研議。

社會處表示，後續將評估中央法規與地方現行政策的銜接方式，研議是否遵循中央規定、採取較寬鬆補助條件，或維持原有制度。由於明年度總預算尚待市議會審議，相關補助資格及執行方式，預料也將成為議員討論的重點。

嘉市老人健保費補助政策已先行試辦，明年是否繼續維持65歲以上長者不分所得全額補助，仍有待市府進一步評估及議會審議。中央與地方補助條件如何銜接，以及市府如何兼顧長者福利與財政負擔，將是後續政策的重要觀察方向。