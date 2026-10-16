立院三讀修正老人福利法 綜所稅率未達20%老人健保費中央補助

立法院會今天三讀修正通過攸關老人健保費免費的老人福利法第22條條文，明訂近1年綜合所得未達申報標準或綜所稅率未達20%的相對經濟弱勢長輩，由中央主管機關補助全額健保費。

台灣民眾黨立法院黨團、國民黨多名立委先前分別提出「老人福利法」部分條文修正草案，於民國113年5月送交社會福利及衛生環境委員會審查；草案於當年6月13日完成初審，但朝野雙方並無共識；於6月27日黨團協商未果，送請立法院長韓國瑜召集黨團協商。

此案在當時即引發各界爭議，立法院會原擬在113年12月31日處理，但經朝野黨團溝通後取得共識，決議待協商後再行處理。

隨立法院進入新會期，民眾黨團再次將老人福利法列為新會期優先法案，並自昨夜起在立法院議場門口守夜，力拚今天排入議程、完成三讀。

針對老人福利法修法，韓國瑜上午召集朝野黨團協商，但仍未能達成共識。由於此案已超過一個月的協商冷凍期，因此韓國瑜宣布依議事規則處理，法案進入院會表決。院會處理時，在藍白的人數優勢下，以60票贊成比39票反對，通過藍白共提的再修正動議。

三讀條文規定，老人全民健康保險保險費，經稅捐稽徵機關核定其最近1年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅稅率未達20%者，中央主管機關應予以補助。

對於中央整體補助金額，民眾黨團主任陳智菡告訴中央社記者，以每名長者每月補助新台幣826元計算，修法後總增加支出約近390億元。