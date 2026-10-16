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林于凱盼推動高雄成「涼感城市」公園、人行道、候車亭優先實施

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
韓國首爾的公車站設有遮蔭設施。圖／林于凱提供
韓國首爾的公車站設有遮蔭設施。圖／林于凱提供

南台灣天氣炎熱，特色公園行動聯盟提出「涼感公園」訴求。高雄三民區市議員參選人林于凱認為，高雄應該推動降溫及涼感城市概念，除公園遮蔭設施外，人行道、候車亭、親子空間，全都要增加降溫設計概念。

特公盟昨日公布資料，74%受訪者過去三個月曾因天氣太熱、缺乏遮蔭或戲水設施，而放棄戶外活動。若增加遊戲場遮蔭設計，可讓大人、小孩減少酷熱帶來的不適，提升親子公共空間使用率。

林于凱指出，他先前至韓國考察，發現韓國公園遊戲場旁設有家長休憩亭，家長等候小朋友期間，也能有休息空間。高雄近年推動許多兒戲遊戲場及親水空間，不過對於炎熱的高雄氣候來說，高溫降低了親子戶外活動的意願。

除公園之外，林于凱也建議，高雄應參考韓國首爾的作法，在公車候車區搭建遮蔭亭、在人潮多的區域增設人行道遮蔭設施。

林于凱提及，部分早期栽種的人行道樹種竄根嚴重，導致人行道鋪面容易損害，高雄市政府應針對不適合人行道的樹種進行移植，以合適的人行道樹種代替，讓樹木提供遮蔭、也能確保鋪面安全。

林于凱強調，高雄要轉型成捷運城市，首先必須要讓市民「好走路」及「搭車舒適」，若要打造「涼感城市」，需要先盤點長輩、幼兒、身障者的空間使用需求，根據這些人口的通行率、使用率，作為優先改善的路段。高雄市重點遊戲場、醫療院所及通學節點可列入優先設置候車遮蔭亭的區域。

民眾黨高雄市議員參選人林于凱（右）盼推動高雄成為「涼感城市」。圖／取自林于凱臉書
民眾黨高雄市議員參選人林于凱（右）盼推動高雄成為「涼感城市」。圖／取自林于凱臉書

議員參選人林于凱之前赴韓國考察，他發現公園遊戲場旁設有家長休憩亭，值得高雄借鏡。圖／林于凱提供
議員參選人林于凱之前赴韓國考察，他發現公園遊戲場旁設有家長休憩亭，值得高雄借鏡。圖／林于凱提供

林于凱 人行道 公園

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