普發現金2萬立院逕付二讀 沈伯洋等10參選縣市長綠委未投票

年底地方大選進入倒數，在野黨力拚闖關多項民生法案。國民黨團今天在院會將攸關普發現金2萬元的「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案抽出逕付二讀，最快一個月後搶在地方大選前，力拚法案在院會二、三讀闖關。

賴清德總統喊出明年普發現金1萬元後，行政院於明年度中央總預案中編列普發現金預算，國民黨團加碼提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，將普發現金調高至2萬元。

國民黨團於今天院會上將「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案抽出逕付二讀，不過民進黨團在場高舉「反對」牌表達有異議，最後院會上演表決大戰，結果贊成者52位、反對40位，普發現金2萬元案成功逕付二讀。

值得注意的是，代表民進黨參選縣市首長的民進黨立委沈伯洋、蘇巧慧、陳亭妃、賴瑞隆、何欣純、陳素月、陳瑩、劉建國、王美惠、蔡易餘等皆缺席未投票；另外民眾黨團也對普發現金2萬有意見，民眾黨團8名立委不出席投票。

國民黨團總召傅崐萁上午受訪表示，賴總統提出明年農曆年後要發1萬，國民黨團並不反對，但是明年的超收會遠遠超過今年，明年到底會超收幾兆還不曉得；但是明年超收的明年發、今年超收的今年發，國內的稅收，應該盡快給全民共享。