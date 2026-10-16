快訊

省吃儉用存千萬…翁失智領不了銀行積蓄 妻淚訴：救命錢無法救自己

台股技術性反彈收盤上漲141點 台積電收低20元

人口探底／2300萬人口數不變…卻老了9歲 人口結構難靠撒錢、移民平衡

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：亞資管理中心先留資再引資 拚壯大金融市場

中央社／ 台北16日電

政府推動亞洲資產管理中心計畫，總統賴清德今天表示，亞資管理中心將把資金留下來，接著再透過引資創造台灣更好的投資動能，持續壯大台灣的金融市場，目前政策推動順利。

網路財經節目主持人游庭皓今天釋出賴總統談台灣經濟等專訪內容，議題觸及AI、能源、普發現金、台美貿易、金融政策等。

主持人詢問，韓國今年5月將個股正2型的ETF提前掛牌，希望能鎖資，避免韓國股民到海外投資，結果形成股票踩踏現象。台灣部分，金管會應如何在放鬆政策、鬆綁政策，迎向國際打造亞洲那斯達克過程中，同時又能夠顧及好風險。

賴總統說，台灣金融狀況與韓國不同，就算同樣的半導體產業，韓國條件與台灣完全不能夠相比，因為韓國在記憶體雖有優勢，但是台灣的產業鏈更加完整，且台灣中小微企業產業鏈，基本上已融入台灣科技產業，這些都是韓國所沒有的。

對於台股與韓股差異，賴總統表示，台灣當然有ETF，但是像韓股這種針對個股做多倍數槓桿操作的ETF，台灣並沒有開放。對於單一個股槓桿ETF被認為影響韓股波動，金管會7月曾說明，基於維持金融穩定考量，台灣沒規劃開放這類ETF。

台灣正推動亞洲資產管理中心計畫，賴總統指出，金管會推動亞洲資產管理中心目標2年有感、4年有變、6年有成，目的是希望把賺到的資金都留下來，先留資、再引資啦，藉以創造台灣更好的投資動能，持續壯大台灣金融市場，目前看起來還算順利。

金融市場 賴總統 游庭皓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

央行連十季凍息 賴總統：「央行是獨立性的」沒有置喙餘地

從 AI 布局到台美貿易 賴總統談核電重啟：不因意識形態排除

賴總統：普發AI紅利全民有貢獻 不以繳稅多寡評斷

賴總統：台美貿易秉持互惠 301調查續爭取原條件

相關新聞

藍白聯手通過65歲長者免健保費 沈伯洋等參選縣市長10綠委缺席表決

為趕在重陽節前送出福利，藍白今日於立法院會聯手三讀通過「老人福利法」第22條修正案，65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費。值得注意的是，因通過的是民生法案，議場中代表民進黨參選縣市長的綠委沈伯洋、蘇巧慧、陳亭妃、賴瑞隆、何欣純、陳素月、陳瑩、劉建國、王美惠、蔡易餘等皆缺席未投票，另綠委陳冠廷、李柏毅也缺席表決。

普發現金2萬立院逕付二讀 沈伯洋等10參選縣市長綠委未投票

年底地方大選進入倒數，在野黨力拚闖關多項民生法案。國民黨團今天在院會將攸關普發現金2萬元的「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案抽出逕付二讀，最快一個月後搶在地方大選前，力拚法案在院會二、三讀闖關。

【重磅快評】沒有最傲慢只有更傲慢 僑委會的無字天書

沒想到，徐佳青請辭，僑委會的傲慢卻沒有跟著消失。僑委會15日送到立法院的相關書面資料，內容竟然只有寥寥數行，大部分空白，堪稱「無字天書」。行政機關如此不懂得尊重國會，難道認為只要玩弄文字遊戲，就可以把監督擋在門外？

否認有賴總統壓力 賴惠員3度鞠躬道歉：選舉倒數占版面 非常不安

台北101董事長賈永婕日前到立院財政委員會備詢，民進黨籍召委賴惠員「建議」穿得要純樸遭炎上。賴惠員今上午在民進黨籍立委林月琴、張雅琳陪同出面3次鞠躬道歉，表示溝通上的不良造成誤解，深感抱歉，在選舉倒數，占掉這麼多版面，「我其實是非常不安的。」

喊話立院速過追加預算 賴總統：油電凍漲穩住CPI 明年仍有機會控制住

賴清德總統在接受「游庭皓的財經皓角」節目專訪時表示，中央銀行選擇不跟進美日韓等國家升息，原因是台灣油電凍漲讓CPI相對穩定，「如果持續維持這個狀況，明年還是一樣有機會控制住」；這也是為什麼他非常希望立法院通過追加預算，來補貼台電和中油。

林于凱盼推動高雄成「涼感城市」公園、人行道、候車亭優先實施

南台灣天氣炎熱，特色公園行動聯盟提出「涼感公園」訴求。高雄三民區市議員參選人林于凱認為，高雄應該推動降溫及涼感城市概念，除公園遮蔭設施外，人行道、候車亭、親子空間，全都要增加降溫設計概念。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。