賴總統：亞資管理中心先留資再引資 拚壯大金融市場

政府推動亞洲資產管理中心計畫，總統賴清德今天表示，亞資管理中心將把資金留下來，接著再透過引資創造台灣更好的投資動能，持續壯大台灣的金融市場，目前政策推動順利。

網路財經節目主持人游庭皓今天釋出賴總統談台灣經濟等專訪內容，議題觸及AI、能源、普發現金、台美貿易、金融政策等。

主持人詢問，韓國今年5月將個股正2型的ETF提前掛牌，希望能鎖資，避免韓國股民到海外投資，結果形成股票踩踏現象。台灣部分，金管會應如何在放鬆政策、鬆綁政策，迎向國際打造亞洲那斯達克過程中，同時又能夠顧及好風險。

賴總統說，台灣金融狀況與韓國不同，就算同樣的半導體產業，韓國條件與台灣完全不能夠相比，因為韓國在記憶體雖有優勢，但是台灣的產業鏈更加完整，且台灣中小微企業產業鏈，基本上已融入台灣科技產業，這些都是韓國所沒有的。

對於台股與韓股差異，賴總統表示，台灣當然有ETF，但是像韓股這種針對個股做多倍數槓桿操作的ETF，台灣並沒有開放。對於單一個股槓桿ETF被認為影響韓股波動，金管會7月曾說明，基於維持金融穩定考量，台灣沒規劃開放這類ETF。

台灣正推動亞洲資產管理中心計畫，賴總統指出，金管會推動亞洲資產管理中心目標2年有感、4年有變、6年有成，目的是希望把賺到的資金都留下來，先留資、再引資啦，藉以創造台灣更好的投資動能，持續壯大台灣金融市場，目前看起來還算順利。