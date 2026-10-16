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總統：油電凍漲創造無形價值與效果 遠大於政府補貼

中央社／ 台北16日電

總統賴清德接受財經節目訪問表示，台灣消費者物價指數（CPI）沒有上漲，是因為油電凍漲，希望立法院通過追加預算案，順利補助中油與台電。政府補貼是有限的，但是創造的無形價值與效果遠大於政府的補貼。

賴總統接受網路財經節目主持人游庭皓專訪，游庭皓詢問金管會如何鬆綁政策，又能兼顧風險，避免發生類似今年的韓國「股票踩踏事件」。

賴總統表示，台灣的金融狀況與韓國不同，以半導體產業為例，韓國的條件與台灣也不能相比，韓國固然長於記憶體，但是台灣的產業鏈更加完整，且台灣的中小微企業產業鏈也融入科技產業，這些都是韓國沒有的，其次是台灣也有ETF，但是沒有多倍數的操作槓桿。

賴總統說明，金管會要持續壯大台灣金融市場，所以推動成立亞洲資產管理中心，「兩年有感、四年有變、六年有成」，目的是把資金留在台灣，並創造台灣更好的投資動能。

針對中央銀行並未升息，且在房貸成數上放鬆等政策，賴總統表示，台灣的央行有獨立性，總統對央行的政策沒有置喙餘地，這是一個很好的傳統，就像美國總統川普權力之大，也沒有影響到聯邦準備理事會（Fed），央行事後也說明利息沒有提升的原因。

賴總統說，第1，台灣的CPI基本上還算穩定，大多在1.7至1.9%，只有今年9月是2.73%，且預期明年CPI會在2%以下，不管美國或日本升息，基本上是因為通膨指數上升的結果，台灣是央行認為還可以穩定。

賴總統表示，第2，台灣CPI沒有上漲，是因為油電凍漲的結果，被低估是事實，如果可以維持這個狀況，明年一樣有機會可以控制住，非常希望立法院通過追加預算案，讓中油與台電的補助經費能夠順利。

賴總統提到，前總統蔡英文執政時期，疫情期間貨物稅等取消、油電凍漲，得到很好的成果，當時日、韓、美、歐等國CPI都約9%，台灣才3%。

賴總統說，當面對中東戰爭，政府沿用之前成功的方式，採取油與電凍漲由政府補貼，政府的補貼是有限的，但所創造的整體無形價值與效果，遠大於政府補貼，所以繼續採取這個方式。

至於缺工議題，賴總統說，現在人力的確不足，也擔心影響產業發展，所以他上任後，是持續開放藍領外籍移工，蔡英文執政時開放農業，現在開放服務業，甚至家中有12歲以下孩童，也能聘請，最近也提出政策，企業只要幫員工加薪新台幣2000元，也可以多1個外籍移工名額。

賴總統提到，政府已經修正「外國專業人才延攬及僱用法」部分條文，開放在台完成副學士以上學位、最近5年畢業於教育部公告世界大學排名前200名的大學，或是數位牧民等，可以延長居留期間，讓白領和藍領人才根據國家產業需求提供必要支持。

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