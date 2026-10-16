普發現金1萬元進度更新 朝野同意10月27日邀卓揆報告明年度總預算

全民普發現金1萬元進度有新進展。立法院朝野黨團今（16）日協商達成共識，將於10月27日邀請行政院長卓榮泰報告2027年度中央政府總預算案編製經過並備質詢，詢答完畢後交由委員會審查。總預算審查時程逐步明朗，也讓普發現金能否在明年農曆春節前啟動發放再受關注。

行政院日前送交2027年度中央政府總預算案，其中財政部歲出編列2,357億元，用於全民普發現金，每人1萬元。賴總統14日表示，若立法院能在2027年1月5日前三讀通過明年度中央政府總預算案，預計最快可在明年農曆春節前啟動發放作業。

立法院今日協商也敲定，10月23日邀請卓榮泰報告2026年度中央政府總預算追加預算案編製經過並備質詢，詢答完畢後交由委員會審查；10月27日則接續處理2027年度中央政府總預算案。

行政院會9月3日通過2026年度中央政府總預算追加預算案，歲出規模為6,076.3億元，主要用於穩定民生、社福加碼、提升待遇、災後重建、強化國防及啟動兒少成長津貼等六大面向。

至於普發現金政策，除行政院在2027年度總預算中編列每人1萬元外，國民黨立法院黨團另提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案」，主張今年加碼普發每人2萬元。國民黨中常會14日決議，希望在11月28日前完成三讀，相關提案後續立法進度仍待觀察。

行政院8月20日通過2027年度中央政府總預算案，歲入、歲出均編列3兆9,266億元，達實質零舉債目標；整體國防預算編列1兆1,225億元，首度突破1兆元，超過國內生產毛額（GDP）3%。

普發現金1萬元能否如期於明年農曆春節前啟動發放，仍取決於立法院總預算審議及三讀進度。立法院10月底展開總預算審查後，後續朝野協商與審議時程將成為觀察重點。