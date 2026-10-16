藍白聯手通過65歲長者免健保費 沈伯洋等參選縣市長10綠委缺席表決

為趕在重陽節前送出福利，藍白今日於立法院會聯手三讀通過「老人福利法」第22條修正案，65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費。值得注意的是，因通過的是民生法案，議場中代表民進黨參選縣市長的綠委沈伯洋、蘇巧慧、陳亭妃、賴瑞隆、何欣純、陳素月、陳瑩、劉建國、王美惠、蔡易餘等皆缺席未投票，另綠委陳冠廷、李柏毅也缺席表決。

藍白兩黨2024年即提出老人福利法修正草案，主張65歲以上所得稅級距未達20%的長者免繳健保費，由中央政府補助。民眾黨團本會期列為優先法案，考量在重陽節前送長者免健保大禮，昨晚起就在立法院議場門口駐守，爭取排審並於今日院會力拚三讀。

現行「老人福利法」第22條規定，老人或其法定扶養義務人就老人參加全民健康保險之保險費、部分負擔費用或保險給付未涵蓋之醫療費用無力負擔者，直轄市 、縣（市）主管機關應予補助。

三讀條文指出，老人或其法定扶養義務人就老人參加全民健康保險保險費，經稅捐稽徵機關核定其最近一年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅稅率未達20％者，由中央主管機關全額補助。前項補助的對象、項目、基準及其他相關事項辦法，由中央主管機關訂定。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，三黨對於老人的照顧、減輕家庭的負擔有一定的共識，問題是程序是否合理、財源又在哪裡，希望在野黨三思，中央跟地方負擔的比例。

民進黨立委王正旭指出，醫界強烈反對在野黨蠻橫通過的老福法，全民健保有非常重要的原則是量能負擔，65歲以上、所得稅率級距未達20%的標準，至少要補助103萬人，醫界擔心破壞健保公平性。若讓行之有年的健保功虧一簣，最後受害者還是全民。

國民黨立委張嘉郡表示，同樣是國民、繳一輩子稅的65歲以上老人，為何要因為縣市不同標準不一？每個月的健保費，對於退休後收入有限的長者是一份負擔，此法案通過後可讓長者的錢花在更多地方，也讓全國長輩享有一致標準。明年編列3兆9千億總預算，65歲以上長者免健保預估支出390億，僅佔是總預算的1％，AI紅利應讓全國長者一起享有。

民眾黨立委邱慧洳指出，2024年總統大選時，民眾黨就主張65歲以上長者健保應由中央負擔，且在2024年在立法院提出，這樣的主張一路走來、始終如一。老人健保給付僅占明年總預算的1％，財源有何困難？目前居住地不同，補助標準不同，在健保補助上有差異，因此民眾黨主張修法，建立全國一致的標準，降低三明治世代的經濟負擔。