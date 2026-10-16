松機遷建引攻防 徐國勇籲蔣萬安先與中央溝通

台北市長蔣萬安提出松山機場遷建構想，民進黨秘書長徐國勇今天表示，松機遷建並非不能討論，但涉及國防、交通、醫療後送及救難等需求，必須審慎評估。他質疑蔣萬安是否曾在市政會議正式討論，並與中央溝通。

民進黨今天舉行「為家鄉獻出勇氣 Heart for home」地方新世代參選人推薦記者會，徐國勇會後接受媒體聯訪。

蔣萬安昨天提到松山機場遷建所涉醫療後送問題時表示，針對醫療後送、救災等，他多次表示，可保留直升機運作空間，且不只台北市可提供醫療服務，桃園、新北也可做到，若緊急需要，可透過公路、高鐵來運送。

徐國勇今天說，每項政策提出前都必須審慎評估，並了解政策目的。他曾擔任內政部長，深知松山機場的重要性。空勤總隊目前有黑鷹及海豚直升機，黑鷹直升機在台中、高雄、台東都有部署，但松山機場因機棚問題，只有海豚直升機。

他指出，松山機場除了國防、交通功能，也涉及離島重大傷病醫療後送及救難需求，尤其馬祖等離島若有重大傷病患者需要後送台灣，相關運輸安排都必須納入考量。

徐國勇表示，松機遷建可以討論，但蔣萬安擔任市長4年，是否曾正式在市政會議或相關會議討論，並與交通部、中央政府溝通。他說，交通部未曾聽聞相關討論，也未看到相關紀錄，政策不能只是口頭提出，還要看如何落實。

徐國勇並質疑金門、馬祖、澎湖如何透過高鐵、高速公路直接抵達台灣，認為蔣萬安可能講得太快，沒有充分釐清相關定義及實際需求；他說，任何人都可能犯錯，重要的是知道錯誤後加以改正。

另外，對於蔣萬安與民眾黨主席黃國昌直播玩打地鼠，被解讀為爭取「小草」選票，徐國勇表示，爭取選票本來就是選舉的一部分，只要採取正當、合法、合理、合情的方式，他不認為蔣萬安的做法有錯。

徐國勇說，民進黨同樣要爭取所有選民支持，也希望小草思考當初期待改變的初衷，以及台灣經濟、民主、自由與人權的發展，民進黨會持續爭取選民認同。