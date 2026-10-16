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遷建松機 張景森：民進黨30多年政見因選情就反對 你是青少年嗎？

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院前政務委員張景森。聯合報系資料照
行政院前政務委員張景森。聯合報系資料照

行政院前政務委員張景森連續多日發文支持遷建松山機場，引發關注。張景森今天接受廣播專訪，他指出，民進黨主張遷移松山機場已經30多年「應該是蔣萬安支持我的想法」，假如民進黨只因選舉情勢就不假思索地反對，「難道你們是青少年嗎？」

台北市長蔣萬安拋出松山機場遷建議題後，引發中央、地方交鋒，前政務委員張景森連續多日發文支持遷建松山機場，也引發關注。張景森今日接受廣播專訪，表明他基本上贊成廢掉松山機場，這個百年前就成立的機場，若能遷走，台北市的都市發展會有新的機會，例如內湖的交通問題等一連串交通系統就可打通。

他指出，台北市中心缺乏大型的公園綠地，尤其缺乏兼具生態、防洪功能的中央公園，當年李應元競選市長時曾估算，只要留下100公頃腹地，就可拆掉堤防、結合堤外高灘地，將基隆河的河川地整合進市區，兼具防洪、蓄洪、綠地並解決都市熱島效應的問題。

更重要的是，這一大片土地可作為北市其他地區「都市更新的遷建基地」，住戶可以不需要再住回原地，他舉例，松山機場占地約213公頃，扣除中央公園100公頃，剩下的土地若換算成1.5萬戶都更遷入住宅，將可帶動4.5萬戶的流動，整體都更的效率才會提高。

張景森說，松山機場航道下的大同、中山和內湖等區面臨噪音，周邊也有限建、限高規定，限制了社區的發展更新。他表示，的確若遷建機場將導致離島交通比較不方便，但應該客觀分析這種不方便究竟有多少人受影響？頻率是多少？損失多少？他認為和機場遷移帶來的好處相比「是不同量級的」。張景森形容，若機場遷移對離島民眾的損失是百億級，那遷走的好處應該以千億、兆來計算。

張景森說，松山機場遷移的損失可能被誇大了，其實桃園機場比松山更偏北，離島到台灣其實桃園機場的距離更近，且緊急醫療後送若使用直升機，可以直接到林口長庚醫院，若搭定翼機，到桃園到林口和松山到榮總的距離，其實也沒有想像的那麼遠。他進一步指出，交通部說離島到台灣每年約3萬多名旅客，緊急後送案件其實約100多件，並不是非常多，最壞的情況下，仍可以在松山留下直升機場，只要5到10公頃就足夠，緊急後送、空勤任務等都可以留在那裡。

張景森說，民進黨主張遷移松山機場已經30多年，當初時機不成熟，如今條件已成熟，到桃園機場已經更加方便。「應該是蔣萬安支持我的想法」，他奉勸民進黨，這已經是民進黨主張30多年的政見，現在只因選舉情勢就不假思索地反對「你是青少年嗎？」

張景森日前在臉書貼文強調，政黨當然可以改變政策，但應該因為事實改變、條件改變、研究結論改變，而不是因為提出政策的人換了政黨。不能因為眼前的一場選舉，就忘掉自己長年以來的主張。更不能因為要反對政治對手，連自己原來相信是正確的事情，也一起反對了。

張景森 松機 政見

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