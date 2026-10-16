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綠名嘴稱黃國昌專訪中抬高自己 蔣萬安：不會啊！很多議題完整呈現

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席「World Labs-AI 智匯教室」啟用典禮暨成果展示發布會前受訪。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席「World Labs-AI 智匯教室」啟用典禮暨成果展示發布會前受訪。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安昨晚與民眾黨主席黃國昌合體直播，但外界發現黃主動抬高自己的發言達22次。蔣萬安今天表示，與黃國昌對談、交換意見過程，可讓很多議題完整呈現，如果有共識，可並肩作戰，也感謝前市長柯文哲交棒給他，不斷讓台北進步。

蔣萬安今天上午到中山國中出席「World Labs-AI 智匯教室」啟用典禮暨成果展示發布會前，被問及昨晚與黃國昌直播打遊戲「平定台北市安鼠之亂」，會認為形象大傷或被偷臭？

蔣回應，不會啊，國昌主席很精心設計這個橋段，節目一開始他們很認真一直打、一直過關，也確實耽誤後面直播時間，很歹謝。最重要是很多市民關注的議題，在透過直播中很清楚跟大家說明。

至於名嘴溫朗東統計該場直播，黃國昌主動抬高自己的發言22次，蔣萬安有感覺？蔣回應，「不會啊，謝謝國昌主席，我們彼此對談、交換意見過程中，可讓很多議題完整呈現。」他也謝謝過去在立法院當同事時，兩人阻擋一例一休修法，黃遞給自己一張紙條，兩人也了解如果在議題有共識、共同目標，可以攜手合作、並肩作戰。

蔣萬安說，不管是當時一例一休，或後來反惡罷、核三延役公投等議題，他們都一起並肩作戰，這是共同目標、一致共識。

被問及直播打出尊柯牌，謝謝柯市長的政績，是否要拉攏小草的支持？蔣萬安表示，他上任第一年舉辦台灣燈會，就特別公開感謝柯市長當時細心籌辦，才能讓燈會圓滿順利的成功舉辦。

蔣萬安也提到，他第一次到上海參加雙城論壇，也很感謝柯主席過去打下的基礎，公開的感謝；包括翡翠水庫原水管啟用典禮，自己也特別感謝柯市長及其團隊過去多年來願意用魄力及執行力完成這項工程。一直以來都很感謝歷任市長，尤其柯市長把棒子交給他，一棒接一棒，讓市政能夠延續，以及在前市長打下的深厚基礎，不斷讓台北進步。

黃國昌 蔣萬安 名嘴

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