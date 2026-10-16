石崇良：離島醫療後送 定翼飛機降落松機較安全

台北市長蔣萬安拋松山機場遷建想法，衛福部長石崇良今天表示，松機遷建牽涉範圍很廣，應該要有更多的討論跟配套，且現在重症後送，離島部分主要是定翼飛機，定翼飛機降落松山機場比較安全。

有關松機遷建，蔣萬安15日表示，針對醫療後送、救災等，他多次表達，可保留直升機運作空間，且不只台北市可提供醫療服務，桃園、新北也可做到，若緊急需要，可透過公路、高鐵來運送。

石崇良上午在立法院受訪時說，離島主要是定翼飛機，因為定翼飛機比直升機安全，如果以安全性來講，定翼飛機降落在松山機場，無論是對病人本身，或者隨行者來說，都是比較安全的。

媒體追問，直升機可能因離島天氣問題沒辦法起飛，石崇良說，天候影響、各種環境條件、夜間飛行等都是直升機起降的挑戰，所以在安全性上，不如定翼飛機。過去曾有憾事發生，因此，一定要審慎、謹慎討論。

媒體詢及，蔣萬安提出公路銜接高鐵，對重症後送是否來得及，石崇良表示，離島沒有公路可以到台灣本島。媒體追問，直升機飛抵本島之後，再用高鐵銜接，石崇良說，「剛剛我已經講得很清楚了」。

此外，有媒體報導，蔣萬安昨天列席行政院會，就松山機場遷建議題發言，與行政院政務委員馬永成、交通部長陳世凱、國防部長顧立雄有一番舌戰。

顧立雄上午在立法院受訪表示，沒有舌戰不舌戰問題，就是表達立場。國防部在14日立法院外交及國防委員會專案報告已清楚表明，松山機場是中樞防衛重要節點，平時跟戰時都有其重要的軍事任務。

顧立雄指出，松山機場遷建計畫，有關在軍事部分的替代設施的可行性與任務銜接的有效性，都必須審慎評估。只要中央願意審慎規劃，國防部願意提供專業意見，確保國家整體防衛韌性不受影響。