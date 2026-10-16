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影／幫蔣萬安松機案代答？台中鄭照新駁：大家誤會了
台北市長蔣萬安昨在行政院會後被追問松機案後離開現場，台中市副市長鄭照新隨後受訪，遭質疑「為蔣萬安代打」、「台北問題台中代答救援」，引發熱議。對此，鄭照新說，大家誤會了，他受訪時剛好蔣萬安受訪結束離開，所以就有媒體誤解代打，其實他沒有代打。
鄭照新今出席台中市「2026台中星燃計畫：燃油升級行動」成果表揚後受訪。他說，「大家誤會了」。這場合是行政院會，是六都的首長以及代表都會出席，通常都有一起受訪的習慣，其中一人受訪，其他人就在旁一起等待，甚至藍綠首長都會站在一起，這並不奇怪，所以這是網路上誤解。
鄭照新說明，「至於網友質疑是否替別人代打？也沒有」。實際上，是他在旁邊跟一些媒體朋友分享整個院會台中市政府有發言的過程。其他媒體聽到後，邀請他站到中間來一起受訪。剛好此時蔣萬安受訪結束離開，所以就有媒體誤解代打，其實沒有代打，他只是盡台中市政府本分，轉述台中市政府在行政院會提案，並沒有幫其他任何非台中市政府的立場去解釋或回答任何問題。
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