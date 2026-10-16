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賴總統：台美貿易秉持互惠 301調查續爭取原條件

中央社／ 台北16日電

總統賴清德今天透過專訪表示，台美貿易是秉持雙方互惠立場，美國提出對等關稅等政策固然對台灣是挑戰，但同時也是台灣增進跟美國產業結構更進一步結合的機會，至於美方仍在進行的301調查，政府也會極力爭取原來雙方同意的談判條件。

網路財經節目主持人游庭皓今天釋出賴總統談台灣經濟等專訪內容，針對台美貿易、美國關稅政策部分，賴總統說，台灣對美國的關稅談判，確實是肇因於台灣對美的順差太大，今年台灣的外銷金額估計達9000億美元，其中最大外銷標的國為美國，可以預期台灣今年對美國的貿易順差會比去年美國提出對等關稅政策時還要高。

賴總統說，台美貿易是秉持雙方互惠立場，不會思考是否拖過美國總統川普任期就好，因為美國對等關稅固然對台灣是挑戰，但也是台灣增進跟美國產業結構更進一步結合的機會，除了過往西進、南向，向北與日本合作等，無論產業或是時間點都正是東拓的機會。

他強調，台美貿易談判過程是秉持雙方互惠立場，台灣有投資美國的國家隊，美國也有投資台灣的國家隊，且產業包含科技與國防，顯示美國看到台灣實力，以及台灣產業對美國發展的必要性跟重要性，更可說台灣政府提出的種種政策確實可行。

賴總統說，貿易談判結果為對等關稅15%不疊加，與日韓條件拉平，雖然美國對等關稅法源已經失效，但對台灣的關稅並未因此增加，目前政府會持續關注美方在301條款調查結果與最終稅率，極力爭取原來雙方同意的談判條件。

台灣在今年初與美國分別簽署對等貿易協定（ART）跟投資MOU，取得在逆差國中對等關稅最佳的待遇，15%不疊加，以及232條款下最惠國待遇等。不過美國對等關稅稅率法源失效，目前正重建關稅法律基礎，同時透過301條款針對「強迫勞動」以及「結構性產能過剩」進行調查。

強迫勞動調查部分，台灣已獲得10%且不疊加最惠國待遇（MFN），另外享有豁免清單，至於「結構性產能過剩」調查結果則尚未出爐。

台美 賴總統 對等關稅

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