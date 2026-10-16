藍白拚立法院會排審長者免健保費 綠：財源要講清楚

民眾黨團昨晚起夜宿議場，擬將攸關65歲以上長者免健保費的老人福利法修正草案排入今天立法院會議程。民進黨團幹事長莊瑞雄說，反對倉促逕付二讀，涉及財政重大支出的財源要講清楚，應在委員會進一步討論、尋求共識。

民眾黨立法院黨團日前提出，將老人福利法第22條修法列為本會期優先法案之一，擬將近1年綜合所得未達申報標準、或綜所稅稅率未達20%的相對經濟弱勢長輩，由中央主管機關補助全額健保費。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲上午在立法院議場前接受媒體聯訪。莊瑞雄表示，任何議題直接逕付二讀是最不好的方式，若要逕付二讀最好是朝野間有共識，有爭議或是涉及重大財政支出的案子，都應指明經費要如何分擔。

莊瑞雄說，如果65歲以上的老人全部不用繳健保費，每個人都開心，但涉及財政重大支出，中央、地方如何分配，或由中央全部買單，財源要講清楚。朝野間沒共識就逕付二讀，只是在展現在野黨人數比較多，立法院要取代行政院，又涉及行政、立法間的權限爭議。

莊瑞雄表示，期待朝野能在委員會中更充分討論，讓社會大眾、學者專家了解什麼是好的方案、會不會造成財政負擔，主張應在委員會中進一步討論、尋求共識才是好的方法，反對倉促逕付二讀。

范雲說，民進黨執政後，長照經費從前總統馬英九時期的新台幣45億元，到總統賴清德執政時是1153億元，代表政府對長者的照顧非常用心，經費一直增加，因此是否該用表決方式每年再增加400億元經費，讓65歲以上長者健保完全不用繳費，真的要好好討論。

范雲呼籲藍白，所有增加預算的提案都應跟行政部門好好討論，不應該舉債。民眾黨團版修法是綜所稅稅率未達20%者免繳健保費，這幾乎涵蓋所有長者，每年增加400億元的支出，應該誰來負擔、財源在哪裡，這是很嚴肅的課題。