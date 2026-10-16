推超萌貓狗動畫諷用肺發電 國民黨籲1128出來同意重啟核電

國民黨今公布第一波核能公投宣傳影片，國民黨發言人柳采葳表示，針對11月28日核能公投，國民黨推出1支影片及3支動畫的宣傳影片，之後會有非常多有創意的影片，盼以輕鬆、有趣的方式，讓大家關心核能。這幾支影片主旨再告訴大家，「用愛不能發電，更不能用肺發電，但是台灣的AI不能沒有電。」

柳采葳說明，第一支影片要傳達的是，台灣需要的不只是電力，更是穩定、安全的電力，因此影片一開始用不斷跳動、龐大的用電數字，凸顯台灣每天驚人的用電需求。影片也提到，這不是產能問題，是國家根本給不起穩定的電，並指出「用肺發電，企業承擔損失，百姓承擔通膨，下一代承擔無法復原的健康代價」，呼籲「停止燃燒未來，用核能穩住台灣」，請民眾在11月28日公投投下重啟核電。

針對接下來3支動畫影片，柳采葳說明，特別採用幽默風趣的貓狗家庭喜劇風格，最主要就是希望透過可愛、有趣的家庭角色，讓大家用比較輕鬆的方式，讓嚴肅的能源議題變得輕鬆、好懂。

柳采葳說，第一支動畫是嘲諷「用愛發電」，電力不是靠愛就能產生，更不是靠口號就可以發電。動畫中，小孩問：「以後不用核能，那電怎麼辦？」接著喊出「靠愛發電」，隨後便遭遇跳電；狗爸爸問：「我們到底為什麼不用核能？」貓媽媽回答「因為以前有人說不要啊」，狗爸爸再問「現在可以重新想嗎？」

柳采葳接續說明，第二支動畫嘲諷「用肺發電」，放棄核電卻高度依賴火力發電，難道是要人民用自己的肺來承擔空汙代價嗎？動畫中，狗爸爸宣布「以後不用核能」，改用肺發電，最後全家仍然停電，狗爸爸直言：「所以不用核能，最後是要我們用命發電？發電要靠科學，不能只靠口號，更不能靠我們的肺。」

柳采葳進一步指出，第三支動畫強調的是「AI缺電」，民進黨政府一方面想要AI帶來的經濟紅利，但是另一方面又完全忽略了AI產業需要大量而且穩定的用電，這是現在台灣最急需的狀況。動畫中，外商表示要來台灣投資AI，詢問有沒有土地、人才，得到肯定答覆後再問「那還缺什麼？」對方竟回答「我們有肺」，外商最後轉身離開，表示要去「有電的地方」。

柳采葳表示，這幾支影片都是希望用更日常的方式，讓大家輕鬆理解現在台灣面對的能源問題，並希望透過這樣的方式，讓網路及台灣社會各個角落，能更關心能源問題。接下來每周還會有創意短影音，希望透過這些影片宣傳出去，讓大家更關心能源議題。