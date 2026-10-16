快訊

非營利幼兒園擬起薪最高破5萬 工會叫好、私幼憂挖角潮

MLB／史上首見以橫掃復仇橫掃 釀酒人教頭：用一群悍將戰勝一群名人堂

才爆律師資格爭議 白宮新發言人稱「中國連像樣的廁所都沒有」

聽新聞
0:00 / 0:00

石崇良稱老人免健保恐轉嫁他人 黃國昌點名黃世杰、莊競程等都列政見

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照
民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照

針對民眾黨立院黨團提出「老人福利法」修正案，衛福部長石崇良今早受訪時表示，恐轉嫁其他人每年多付3000元。民眾黨主席黃國昌稍早在社群平台發文，他列舉多位民進黨縣市長參選人政見指出，連補助長輩健保費都可以搞成「綠能你不能」？行政院長卓榮泰跟石崇良還要繼續洗臉自家人嗎？

黃國昌表示，針對民眾黨推動修正「老人福利法」，65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者由政府補助健保費，以減輕三明治世代的負擔，衛福部部長石崇良上午受訪說，「天下沒有白吃的午餐」、「費用必定要轉嫁由其他人負擔」、「每人一年要多付3000元」。這種恐嚇人民的說詞，只是再次印證民進黨的無能跟雙標罷了。

黃國昌指出，幫石崇良整理了以下民進黨縣市長參選人的政見主張：桃園市長參選人黃世杰提出，全面補助0至12歲兒童及65歲以上長者健保費；台南市長參選人陳亭妃跟進初選對手民進黨立委林俊憲所提出的政見，健保費免繳、不用排富；新竹市長參選人莊競程提出，65歲以上長者健保費免費。

黃國昌接著指出，彰化縣長參選人陳素月提出，設籍彰化縣65歲以上長者健保費全額補助，由縣府代繳、免申請；嘉義市長參選人王美惠提供健保費及假牙補助，減輕長輩負擔；屏東縣長周春米2027年1月1日起，補助65歲以上長者及55歲以上的原住民族每月最高826元的健保費，並取消排富條款。

石崇良 黃世杰 莊競程

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

反對老人健保免費 石崇良：沒白吃午餐 費用轉嫁繳稅家庭1年多付8千

民眾黨團：多縣市參選人提65歲長者健保補助 籲朝野支持修法全國一致

獨／重陽節前送長者健保免費大禮 白明擬闖關老人福利法

民眾黨團議場門口守夜排隊 拚排審長者免健保費

相關新聞

否認有賴總統壓力 賴惠員3度鞠躬道歉：選舉倒數占版面 非常不安

台北101董事長賈永婕日前到立院財政委員會備詢，民進黨籍召委賴惠員「建議」穿得要純樸遭炎上。賴惠員今上午在民進黨籍立委林月琴、張雅琳陪同出面3次鞠躬道歉，表示溝通上的不良造成誤解，深感抱歉，在選舉倒數，占掉這麼多版面，「我其實是非常不安的。」

交通部說松機遷建評估要20年 蔣萬安：我看的是第一天

台北市長蔣萬安昨赴行政院會說明遷移松山機場打造AI園區，會後交通部提到，遷建保守評估需20年；蔣萬安上午受訪表示，他們說至少20年，「我身為台北市長，看的是第一天」，不是20年，今天沒有開始，就不可能有最後的成果。

喊話立院速過追加預算 賴總統：油電凍漲穩住CPI 明年仍有機會控制住

賴清德總統在接受「游庭皓的財經皓角」節目專訪時表示，中央銀行選擇不跟進美日韓等國家升息，原因是台灣油電凍漲讓CPI相對穩定，「如果持續維持這個狀況，明年還是一樣有機會控制住」；這也是為什麼他非常希望立法院通過追加預算，來補貼台電和中油。

遷建松機 張景森：民進黨30多年政見因選情就反對 你是青少年嗎？

行政院前政務委員張景森連續多日發文支持遷建松山機場，引發關注。張景森今天接受廣播專訪，他指出，民進黨主張遷移松山機場已經30多年「應該是蔣萬安支持我的想法」，假如民進黨只因選舉情勢就不假思索地反對，「難道你們是青少年嗎？」

綠名嘴稱黃國昌專訪中抬高自己 蔣萬安：不會啊！很多議題完整呈現

台北市長蔣萬安昨晚與民眾黨主席黃國昌合體直播，但外界發現黃主動抬高自己的發言達22次。蔣萬安今天表示，與黃國昌對談、交換意見過程，可讓很多議題完整呈現，如果有共識，可並肩作戰，也感謝前市長柯文哲交棒給他，不斷讓台北進步。

影／幫蔣萬安松機案代答？台中鄭照新駁：大家誤會了

台北市長蔣萬安昨在行政院會後被追問松機案後離開現場，台中市副市長鄭照新隨後受訪，遭質疑「為蔣萬安代打」、「台北問題台中代答救援」，引發熱議。對此，鄭照新說，大家誤會了，他受訪時剛好蔣萬安受訪結束離開，所以就有媒體誤解代打，其實他沒有代打。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。