石崇良稱老人免健保恐轉嫁他人 黃國昌點名黃世杰、莊競程等都列政見

針對民眾黨立院黨團提出「老人福利法」修正案，衛福部長石崇良今早受訪時表示，恐轉嫁其他人每年多付3000元。民眾黨主席黃國昌稍早在社群平台發文，他列舉多位民進黨縣市長參選人政見指出，連補助長輩健保費都可以搞成「綠能你不能」？行政院長卓榮泰跟石崇良還要繼續洗臉自家人嗎？

黃國昌表示，針對民眾黨推動修正「老人福利法」，65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者由政府補助健保費，以減輕三明治世代的負擔，衛福部部長石崇良上午受訪說，「天下沒有白吃的午餐」、「費用必定要轉嫁由其他人負擔」、「每人一年要多付3000元」。這種恐嚇人民的說詞，只是再次印證民進黨的無能跟雙標罷了。

黃國昌指出，幫石崇良整理了以下民進黨縣市長參選人的政見主張：桃園市長參選人黃世杰提出，全面補助0至12歲兒童及65歲以上長者健保費；台南市長參選人陳亭妃跟進初選對手民進黨立委林俊憲所提出的政見，健保費免繳、不用排富；新竹市長參選人莊競程提出，65歲以上長者健保費免費。

黃國昌接著指出，彰化縣長參選人陳素月提出，設籍彰化縣65歲以上長者健保費全額補助，由縣府代繳、免申請；嘉義市長參選人王美惠提供健保費及假牙補助，減輕長輩負擔；屏東縣長周春米2027年1月1日起，補助65歲以上長者及55歲以上的原住民族每月最高826元的健保費，並取消排富條款。