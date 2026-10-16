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總統：不因短期利益不顧永續 核電重啟交專業決定

中央社／ 台北16日電

針對核電議題，總統賴清德指出，不要意識形態排除任何一種能源，也不要因短期利益就不顧環境永續，台電已經進行核電重啟程序，最後就交給專業決定。核安有無達到標準、核廢是否能夠解決，若社會有共識就重啟，若沒有就靜待先進的核能

賴總統接受財經節目主持人游庭皓專訪，節目上午播出，游庭皓詢問賴總統對核電的態度，是積極開放、還是消極開放。

賴總統表示，他是積極還是消極，可能要社會大眾才說得準，但他的態度很明確，就是不要意識形態排除任何一種能源，也不要因為短期的利益，就不顧環境永續，所以只要符合安全無虞、核廢有解，然後社會有共識，政府就推動。

賴總統說，立法院已經通過核電重啟的法律，台灣電力公司也開始進行重啟程序，「我們是一個民主的國家、法治的社會」，政府必須尊重民意，就讓程序去走，最後交給專業做決定。到底核安有沒有達到標準，核廢是不是確實能解決，當大家沒有疑慮、社會有共識就重啟，沒有的話，就靜待先進的核能。

至於穩定供電、低電價、減碳與能源自主4面向哪個較重要，賴總統說，4個面向都是現在推動各種能源考慮的標準。台灣再生能源本來就不夠，現在電力供應足夠，但都是石化能源，燃煤、天然氣發電佔40%，再生能源約13%，但還是不夠，要持續提升，最好能到30%，在2035年達到30%，甚至更高。

賴總統說明，目前的備轉容量率約20%，每一天的發電量大概約42至45GW，如果以10至20%的備轉容量率，以10%計算就是4GW，1GW的AI算力中心大概價值美元400億元，約新台幣1兆元，國家預計在2040年左右，打造1GW的算力，外國來的都不算在內，外國來台建設的算力，大概只有幾百或是幾十個MW，所以台灣基本上電力穩定。

賴總統表示，將未來經濟進步發展所需求的電力算入、算力中心所需的電力算入、尖端運算的算力算入，到2035年基本上沒有問題。

核電 永續 核能

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