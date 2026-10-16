首例檢察官涉毒緩起訴⋯黃國昌四問法務部 痛批鄭銘謙「丟臉」

台北地檢署劉姓檢察官涉嫌吸食安非他命，日前遭新北地檢署處分緩起訴，已請辭休假中。民眾黨主席黃國昌今提出四大問題，質疑法務部長鄭銘謙究竟何時知道檢察官吸毒？期間該名檢察官有無持續辦案等，要求法務部應說清楚，講明白。

今年2月27日，北檢劉姓檢察官在新北蘆洲與吸食電子煙的友人在路邊聊天，遭巡邏員警盤查發現包包藏有注射針筒、毒品殘渣袋；經採尿送驗，鑑驗結果呈毒品陽性反應，劉也坦承施用第二級毒品，蘆洲警分局同年8月21日將全案函送新北檢偵辦。

新北檢今年8月27日收案後，9月4日分案，承辦主任檢察官10月1日核閱相關卷證時，發現劉為北檢檢察官，隨即陳報檢察長郭永發，由郭向高檢署檢察長張斗輝口頭報告；本月2日、5日，檢方兩次傳訊劉到庭後處分緩起訴，並轉介醫療機構進行戒癮治療評估。

針對史上第一次現役檢察官涉毒，法務部昨聲明表示，正人須先正己，對劉的違法行為絕不寬貸。

黃國昌今受訪表示，檢察官被查獲吸食毒品後繼續辦案，等到事情爆發出來，才匆匆地跟大家說已請辭休假，還獲處分緩起訴，「法務部這樣叫作絕不寬貸？這麼嚴重的醜聞，一個檢察官吸食二級毒品，我們法務部竟然用這種方式，想要粉飾太平。」

黃國昌質問，法務部應說清楚講明白，第一點，什麼時候知道檢察官吸毒的？第二點，知道以後做了什麼？第三點，為什麼檢察官可以繼續辦案？第四點，為何直接給檢察官緩起訴？這到底是什麼標準。

黃國昌指出，可以去查一查劉姓檢察官在吸食毒品的過程中，有無辦過毒品的案子？劉辦毒品案時有給被告緩起訴嗎？還是直接就聲請簡易判決處刑了？這些白紙黑字全都有紀錄，更點名法務部「不要躲在新北地檢署後面」，痛批鄭銘謙「你這樣很丟臉」。