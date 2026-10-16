松機遷建 沈伯洋：北市回函未涵蓋醫療後送等配套

台北市長蔣萬安提及北市府已於2023年回函交通部表達松機遷建立場。民進黨台北市長參選人沈伯洋今天表示，回函就只是「北市府現在有在想這些事情」，沒提到國防、國安、醫療後送等相關配套，這些值得討論，但回函沒有涵蓋到。

蔣萬安昨天針對松山機場遷建議題表示，台北市政府在2023年8月回函中央的公文，當時已明確表達立場，松山機場遷建對台北市未來都市計畫非常有利，盼交通部納入整體規劃。

沈伯洋今天在立法院受訪表示，松山機場10到15分鐘內車程，有9家重要醫院，醫療後送功能難以取代；如果改降桃園機場，沒辦法做到10到15分鐘內將患者送到醫院，且醫院也沒有這麼多，醫療後送問題如何取代。

媒體追問，蔣萬安提及自己當台北市長看的是第一天，不是20年。沈伯洋表示，松機遷移這件事情需要10幾20年，蔣萬安如果看的不是20年，那為什麼提松機遷移。

沈伯洋指出，松機遷移確實不分政黨都討論過，他的回答也沒變，就是配套措施該怎麼做。台北市很缺土地，但松機土地大部分是中央的，需要跟中央協調，其次是國防、國安、商務、醫療後送、救災等配套也很重要。

他說，不是不能討論，而是功能那麼多，替代方案若無法解決，可能付出更多成本。

對於蔣萬安提到，桃機第3航廈及跑道可以涵蓋松機人流。沈伯洋說，「量能不是功能」，桃機的量能提高多少，跟能不能取代醫療後送的功能，完全不一樣。交通部曾表示，當時設計桃機第3跑道是為提高量能，不是為了取代松機，且兩邊主要的起降機型不同，沒辦法直接取代。