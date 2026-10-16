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立院朝野共識 10月底邀卓榮泰報告追加預算及總預算

中央社／ 台北16日電

立法院朝野黨團今天協商達成共識，各黨團同意，23日邀請行政院長卓榮泰報告115年度追加預算案、27日報告116年度中央政府總預算案。

行政院會9月3日通過115年度追加預算案，歲出規模為新台幣6076.3億元，用於穩定民生、社福加碼、提升待遇、災後重建、強化國防、啟動兒少成長津貼6個面向，送立法院審議。

行政院會並於8月20日通過「116年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，送立法院審議。明年度歲入與歲出皆編列新台幣3兆9266億元，達實質零舉債目標；明年度整體國防預算1兆1225億元，首度突破兆元，超過GDP3%。

立法院長韓國瑜今天主持朝野黨團協商，決議10月23日邀卓榮泰報告「115年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢；27日邀卓榮泰報告「116年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。

卓榮泰 追加預算 總預算

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