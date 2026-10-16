賴總統：普發AI紅利全民有貢獻 不以繳稅多寡評斷

總統賴清德今天透過專訪說，台灣經濟進步全民皆有貢獻，因此政府在分發AI紅利時，不會以收入或是繳稅多寡做為評斷。他還說，政府將持續協助中小企業轉型、擴大社會投資、加強基礎建設，避免AI發展過程擴大貧富差距、造成K型經濟。

網路財經節目主持人游庭皓今天釋出專訪賴總統談台灣經濟內容，談到AI發展是否引起財富分配問題，如乖乖公司與美光日前都出現勞資爭議等。賴總統說，資方與勞方是水幫魚、魚幫水，針對美光勞資議題，他希望能用更長的時間、拿出更好的誠意討論，談出雙方都能接受的方案，促成雙贏。

賴總統強調，發展人工智慧是希望推動永續社會，過程中必須避免貧富差距持續擴大、造成K型經濟等；因此政府會透過8年新台幣1000億元挹注，協助中小微企業轉型，同時讓大企業帶小企業，將中小微企業、傳統產業融入科技產業的產業鏈。像台積電跟日月光在高雄成立一個封裝測試產業鏈，藉以避免台灣出現產業兩極化面向。

賴總統指出，政府推動兆元基礎建設包括交通、治水，社會住宅、醫療、觀光產業、綠能等，透過持續推動產業發展，保有就業人口、維持住中產階級，「中產階級是社會穩定的力量」，且為避免貧富差距持續擴大，也擴大社會投資，持續推動加薪、減稅、增福利、少負擔。

賴總統表示，最低工資在前總統馬英九交棒給前總統蔡英文時為2萬8元，現在將來到3萬900元了，10年來政府替軍公教加薪5次，若納入專業津貼、專業加給、主管加給，調升幅度約有20%，且陸續提高軍警相關津貼及加給。

除了加薪，賴總統指出台灣也減稅，相比美國賦稅率約19%、日本20%，G7其他國家約30%至35%，歐洲國家多為35%至45%；而台灣賦稅率約13%，負擔相較沒有那麼高，主要是「取有餘、補不足」，所得前1%者就繳了所得稅的40%至50%左右。

對於政府預計明年普發AI紅利一萬元，主持人詢問，普發現金若未按照繳稅多寡，是否會讓中產階級認為在K型經濟的福利政策中變成受害方。賴總統說，若按照繳稅比率，等於AI紅利又會按比率分回給繳稅多的人，且台灣經濟進步全民皆有貢獻，無論計程車司機或是清潔人員都在崗位上貢獻，因此分發AI紅利時，政府不會用收入多寡、繳稅多少做評斷。

賴總統強調，政府推出各種社會福利制度支持中產階級，像是0歲到6歲國家一起養、0歲到18歲的成長津貼、高中職公立私立免學費、私立大專校院學費補助，甚至長照3.0，對上有父母親要照顧，下有小孩要撫養的三明治家庭有很大幫助。