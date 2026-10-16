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政院追加預算案、明年度總預算 立院邀請卓榮泰報告

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜（記者潘俊宏／攝影）
立法院長韓國瑜（記者潘俊宏／攝影）

行政院長卓榮泰日前不斷向立院喊話，盡快通過追加預算案與明年度總預算。立法院長韓國瑜今天上午召開朝野協商，朝野黨團同意邀請卓榮泰23日率相關部會報告今年度追加預算案，另外於27日報告明年度中央政府總預算案。

韓國瑜今天上午召開朝野協商，各黨團同意10月23日邀請卓榮泰報告「115年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢；另外於27日邀請卓榮泰等官員報告「116年度中央政府總預算案」並備質詢。朝野還同意卓揆詢答完畢後，即開始審查預算案，各黨團不提出復議。

行政院於今年9月提出115年度中央政府總預算追加預算案，歲出規模達6076億元，除編列老農津貼、國民年金與6大社會福利津貼外，也包含補貼中油、台電經費約4000多億元；另外行政院也送出明年度中央政府總預算案至立院，歲出高達3兆9266億元創新高，其中還編列普發現金預算2357億元，預料未來將成為朝野攻防重點。

卓榮泰 追加預算 總預算

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