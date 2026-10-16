聽新聞
0:00 / 0:00
政院追加預算案、明年度總預算 立院邀請卓榮泰報告
行政院長卓榮泰日前不斷向立院喊話，盡快通過追加預算案與明年度總預算。立法院長韓國瑜今天上午召開朝野協商，朝野黨團同意邀請卓榮泰23日率相關部會報告今年度追加預算案，另外於27日報告明年度中央政府總預算案。
韓國瑜今天上午召開朝野協商，各黨團同意10月23日邀請卓榮泰報告「115年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢；另外於27日邀請卓榮泰等官員報告「116年度中央政府總預算案」並備質詢。朝野還同意卓揆詢答完畢後，即開始審查預算案，各黨團不提出復議。
行政院於今年9月提出115年度中央政府總預算追加預算案，歲出規模達6076億元，除編列老農津貼、國民年金與6大社會福利津貼外，也包含補貼中油、台電經費約4000多億元；另外行政院也送出明年度中央政府總預算案至立院，歲出高達3兆9266億元創新高，其中還編列普發現金預算2357億元，預料未來將成為朝野攻防重點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。