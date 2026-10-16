政院追加預算案、明年度總預算 立院邀請卓榮泰報告

國民黨今公布第一波核能公投宣傳影片，國民黨發言人柳采葳表示，針對11月28日核能公投，國民黨推出1支影片及3支動畫的宣傳影片，之後會有非常多有創意的影片，盼以輕鬆、有趣的方式，讓大家關心核能。這幾支影片主旨再告訴大家，「用愛不能發電，更不能用肺發電，但是台灣的AI不能沒有電。」

2026-10-16 12:08