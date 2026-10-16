否認因松機遷移舌戰蔣萬安 顧立雄：就堅定審慎規劃防衛韌性立場

松山機場遷移爭議持續，台北市長蔣萬安昨出席行政院會，傳出行政院長卓榮泰拋出質疑，政委馬永成、交通部長陳世凱與國防部長顧立雄更激烈交鋒。對此，顧立雄今表示，「我們沒有什麼舌戰不舌戰，我們就是表達立場。」松機是中樞防衛重要節點，替代可行性都須審慎評估。

顧立雄表示，不需要再重複行政院的詳細對話，因為周三在立法院委員會報告中已經清楚表明立場，國防部認為松山機場是國防重要的中樞防衛節點，平時與戰時都有其重要軍事價值。

顧立雄指出，松山機場相關計畫，有關軍事部分替代設施的可行性及任務銜接，都必須審慎評估，「只要願意來進行審慎的規畫，我們都會願意提供我們的專業意見。」

對於媒體形容昨在行政院會是三位官員「舌戰蔣萬安」？顧立雄回應，「我想我們沒有什麼舌戰不舌戰，我們就是表達我們的立場，謝謝。」