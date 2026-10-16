交通部：2023年曾發函詢問松機規劃 蔣市府回應同意中央安排

台北市長蔣萬安拋松機遷建，並表示北市府已於2023年回函交通部表達遷建立場。交通部長陳世凱今天表示，針對松機2040年的規劃，交通部曾發函詢問北市府，北市府回應松機遷建對其發展有利，但也表示尊重交通部安排，這是台北市政府當初同意的。

蔣萬安日前拋出松山機場遷建議題，因牽涉民航、都市發展、離島交通等引發關注，蔣萬安昨天表示，台北市政府在2023年8月回函中央的公文，當時已明確表達立場，松山機場遷建對台北市未來都市計畫非常有利，盼交通部將此事納入整體規劃。

立法院會今天繼續進行總質詢，陳世凱在列席前受訪表示，他建議台北市政府如果對松山機場遷建有想法，應開始啟動專業討論，但到目前為止仍未啟動，昨天行政院會是首次討論。此事涉及很多部會，有很多複雜議題需要討論，蔣萬安應就專業跟交通部討論，不要倉促決策。

陳世凱指出，由於過去柯市府任內曾提出松山機場遷建意見，針對松山機場2040年規劃，交通部在2023年曾主動發函詢問北市府，當時北市府回文表示松山機場遷建對台北市整體發展有利，但最後也說尊重交通部安排，即尊重中央對松山機場2040年規劃，作為國際商務機場與國內樞紐機場，這是台北市政府當初同意的。

陳世凱表示，松山機場遷建工作幾乎都是由中央負責，台北市政府應該沒有任何工作需要做，目前各部會並未啟動遷建評估，所以他才會建議蔣萬安應與交通部討論，至少發公文詢問，交通部會提供專業評估。