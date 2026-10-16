白營拚老人免健保費闖關 傅崐萁：不能只有六都有 國民黨支持

民眾黨立法院黨團於昨日在立法院議場前排隊，今天一大早上遞案，力拚老人免健保費修法三讀闖關。國民黨立法院黨團總召傅崐萁上午受訪指出，照顧全國老人是國民黨一致的立場，不能只有六都老人免健保費，比較窮困的縣市反而沒有，全國必須一致，所以國民黨全力支持。

2024年國民黨團曾在立法院推動攸關65歲以上老人免健保費的「老人福利法」修正案闖關，但由於該案在立法院三讀前夕引發醫界反彈，藍營內部未有共識，因而在三讀前緊急踩煞車，如今民眾黨團又提議在大選前闖關此案，國民黨團今早黨團大會也為此討論。

國民黨團舉行完黨團大會後，傅崐萁受訪表示，對於台灣2300萬人的社會老人福利，大家都是支持的，尤其老人家的健康、老人家的安全、老人家的生活能得到最好的照顧，這是家庭的幸福，所以照顧全國老人是國民黨一致的立場。

傅崐萁強調，不能只有六都老人免健保費，其他比較窮困的縣市沒有，對該區的老人反而是變相懲罰，因此一國不能兩制，全國必須一體使用。國民黨對於老人免健保費政策，一貫的立場是全力支持，不能因為地區不同，而有不同的差別待遇。