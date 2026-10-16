【重磅快評】沒有最傲慢只有更傲慢 僑委會的無字天書

沒想到，徐佳青請辭，僑委會的傲慢卻沒有跟著消失。僑委會15日送到立法院的相關書面資料，內容竟然只有寥寥數行，大部分空白，堪稱「無字天書」。行政機關如此不懂得尊重國會，難道認為只要玩弄文字遊戲，就可以把監督擋在門外？

連民進黨立委王定宇都看不下去，直言僑委會提出這樣的報告確實不適當，認為如果認為立委詢問的名詞有問題，本來就可以事先與委員會召委溝通，而不是等到進了立法院才來解釋。連自家人都覺得不妥，僑委會的做法究竟有多離譜，不言可喻。

僑委會官員在台上辯稱，因為預算並未編列「考察」項目，因此沒有相關執行情形可以報告。乍聽之下似乎有理，細究卻完全是詭辯。立法院要了解的，是徐佳青任內因公出國、駐外接待及公務資源使用的情況，並非只想知道帳目上有沒有「考察」這兩個字。僑委會的出國預算即使分為視察、訪問及開會等類別，也不代表立委就不能要求說明實際出國情形。

難道只要預算科目沒有「考察」，過去所有出國行程、經費支出及公務資源運用，就都可以不必交代？倘若行政機關只要換個預算名稱，就能讓立法院無從查核，國會監督豈不是形同虛設？僑委會可以解釋預算科目的差異，卻不能把科目不同當成拒絕提供資料的擋箭牌。

更何況，這次爭議涉及的是前任首長任內的公務資源運用。徐佳青已於7日宣布請辭，並表示願意接受相關調查，人事更替不代表責任就此結束。她任內的出國紀錄、公務接待、經費核銷及相關行政流程，都是機關應該保存、可以依法檢視的資料。難道徐佳青一離開，僑委會就突然失去整理資料的能力？還是這些資料有什麼不能見光的地方，必須封存三十年才行？

雖說不能因為報告空白，就直接認定其中存在違法情事，但立法院要求釐清疑點，行政機關理應據實說明。如果沒有問題，更應該把資料攤開，讓社會檢驗。如今僑委會用幾行字打發立法院，非但無法消除疑慮，反而讓外界更加懷疑，究竟有什麼事情需要如此迴避。

更令人難以接受的，是代理委員長李妍慧面對調查報告進度時，竟表示「應該不會到一年」。調查徐佳青任內的公務資源使用，究竟有多麼複雜，需要讓社會等上將近一年？相關出國紀錄、核銷單據及公務接待資料，難道不能先行彙整，再針對爭議部分深入查核？調查當然需要時間，但時間應該用來釐清事實，而不是成為拖延交代的理由。

莫非僑委會打算使用拖字訣，只待社會關注逐漸退燒，報告再以幾句官樣文章交代了事，這場風波就能不了了之？

僑委會敢送出無字天書到立院，反映這已不只是徐佳青個人的官箴問題，而是整個機關都跟著「徐佳青化」。這份報告不但未讓外界看見僑委會改正錯誤的決心，甚至是繼承了前任留下的傲慢姿態。

立法院要的不是一張填滿文字的紙，而是對公帑使用負責的態度。倘若民進黨政府真有決心釐清爭議，就應要求僑委會立即補齊資料、說明調查進度，並對外公布調查結果，不是試圖用一份無字天書打發國會，再用漫長的調查期限消磨社會的耐心。